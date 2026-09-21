Amendă uriașă pentru Google: 403 milioane de euro. Cum ar fi fost gestionate datele de localizare ale utilizatorilor

Google a fost amendată cu 403 milioane de euro de autoritatea irlandeză pentru protecția datelor, după o investigație privind modul în care compania a prelucrat și păstrat datele de localizare ale utilizatorilor.
Comisia irlandeză pentru protecția datelor (DPC) a stabilit că Google a încălcat mai multe prevederi ale Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD).
Investigația a vizat funcțiile Web & App Activity, Location History și Location Accuracy. Autoritatea a constatat probleme legate de legalitatea și caracterul echitabil al prelucrării datelor, de transparența informațiilor oferite utilizatorilor și, în cazul anumitor funcții, de perioada de păstrare a datelor.
Utilizatorii puteau pierde controlul asupra datelor
Potrivit autorității irlandeze, unele persoane puteau să nu înțeleagă faptul că datele privind locația lor puteau fi folosite pentru a le influența prin reclame sau pentru a deduce informații despre interesele lor.
DPC a atras atenția și asupra perioadei de păstrare a datelor. Stocarea informațiilor de localizare pentru mai mult timp decât era necesar a contribuit, potrivit autorității, la diminuarea controlului utilizatorilor asupra propriilor date.
Google trebuie să schimbe modul de procesare
Pe lângă amenda de 403 milioane de euro, autoritatea irlandeză a dispus ca Google să își aducă practicile de prelucrare a datelor în conformitate cu regulile europene în termen de șase luni. Decizia completă urmează să fie publicată ulterior.
Ancheta a fost deschisă în 2020, după plângeri formulate de mai multe organizații europene pentru protecția consumatorilor. Sancțiunea este a patra cea mai mare amendă aplicată de autoritatea irlandeză în baza RGPD.
Ce spune Google
Compania a transmis că situația analizată de autorități se referă la practici mai vechi. Potrivit Google, regulile și instrumentele pentru gestionarea datelor de localizare au fost îmbunătățite începând din 2019, astfel încât utilizatorii să poată controla mai ușor aceste informații.
Decizia vine într-o perioadă în care autoritățile europene verifică tot mai atent modul în care marile companii tehnologice colectează, folosesc și păstrează datele personale ale utilizatorilor.