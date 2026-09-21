Anchetă la Slatina după descoperirea unor saci cu cadavre din perioada pandemiei. Ce susține primarul

O nouă descoperire făcută în cimitirul Strehareți din Slatina a dus la extinderea anchetei privind rămășițele umane găsite într-o groapă comună.
Primarul municipiului, Mario De Mezzo, susține că polițiștii au găsit și saci cu cadavre nedescompuse din perioada pandemiei de COVID-19. Cazul este cercetat într-un dosar penal, iar autoritățile urmează să stabilească exact proveniența rămășițelor și modul în care au ajuns acolo.
Saci folosiți în perioada pandemiei
Potrivit lui Mario De Mezzo, în timpul săpăturilor efectuate în cimitir au fost descoperiți saci care ar conține cadavre nedescompuse.
Primarul afirmă că aceștia au inscripționate date de înhumare și sunt de tipul celor folosiți pentru persoanele decedate în perioada COVID-19. Saci au fost ridicați de polițiști pentru cercetări.
Anterior, în aceeași zonă, muncitorii găsiseră mai mulți saci cu oseminte. Ancheta a fost deschisă pentru profanare de cadavre sau morminte, iar criminaliștii au continuat săpăturile în perimetrul respectiv.
Numărul rămășițelor a crescut
Cercetările din ultimele zile au arătat că în groapa descoperită la marginea cimitirului se aflau rămășițele mai multor persoane. Până pe 18 septembrie, anchetatorii identificaseră osemintele a 20 de persoane, față de șase în momentul primelor descoperiri.
Poliția și procurorii verifică inclusiv dacă deshumările și mutarea rămășițelor au fost făcute cu respectarea procedurilor legale.
Primarul acuză fostul administrator
Cimitirul Strehareți a fost administrat timp de aproximativ 16 ani de o societate privată. Municipalitatea a preluat recent administrarea, după evacuarea fostului administrator.
Mario De Mezzo susține că unele persoane ar fi fost scoase din locurile de veci, iar rămășițele ar fi fost mutate într-o groapă comună pentru eliberarea și reutilizarea unor locuri. Aceste acuzații sunt în prezent verificate de anchetatori și nu reprezintă concluzii definitive ale dosarului.
Ancheta continuă
Primarul a organizat luni o conferință de presă chiar în cimitir și a cerut continuarea verificărilor. Autoritățile judiciare trebuie să stabilească proveniența tuturor rămășițelor descoperite, identitatea persoanelor, precum și împrejurările în care acestea au fost depozitate în groapa comună.
Deocamdată, informația privind cadavrele nedescompuse din perioada COVID provine din declarațiile primarului și din relatările despre descoperirile făcute în timpul anchetei. Stabilirea situației juridice și a eventualelor responsabilități aparține organelor judiciare.