ANM: Temperaturi peste normal în România până la jumătatea lunii decembrie

ANM anunță că în următoarele patru săptămâni temperaturile din România vor fi ușor mai ridicate decât valorile normale, cu o singură perioadă de excepție.
Conform prognozei pe termen mediu publicate de Agenția Națională de Meteorologie, vremea din majoritatea regiunilor țării va fi caracterizată de valori termice ușor superioare celor obişnuite pentru această perioadă a anului.
Această tendință se va menține pe parcursul următoarelor patru săptămâni, adică până la jumătatea lunii decembrie. ANM precizează că singura excepție de la acest scenariu va fi intervalul cuprins între 23 și 30 noiembrie.
Săptămâna 16-23 noiembrie
Valorile termice se vor situa uşor peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în regiunile estice şi sud-estice.
Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea vestică a teritoriului, în special în extremitatea de vest. În restul ţării, cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele normale, cu posibilitatea unui uşor excedent în extremitatea de nord-est.
Săptămâna 23-30 noiembrie
Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.
Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor, posibil uşor excedentare în vestul teritoriului.
Săptămâna 30 noiembrie - 7 decembrie
Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.
Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.
Săptămâna 7-14 decembrie
Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice perioadei, mai ales în regiunile intracarpatice.
Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.