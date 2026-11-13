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Bărbat din Târgoviște condamnat la închisoare pentru agresiune sexuală asupra unui minor
Bărbat din Târgoviște condamnat la închisoare / Profimedia
Publicat13 nov. 2026, 14:02
Sursărealitatea.net
Polițiștii din Târgoviște au pus în aplicare, pe 12 noiembrie 2026, un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate pe numele unui bărbat de 43 de ani, condamnat pentru agresiune sexuală.
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