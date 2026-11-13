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Bărbat din Târgoviște condamnat la închisoare pentru agresiune sexuală asupra unui minor

Bărbat din Târgoviște condamnat la închisoare / Profimedia

Bărbat din Târgoviște condamnat la închisoare / Profimedia

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Scris deStoica Marian
Publicat13 nov. 2026, 14:02
Sursărealitatea.net

Polițiștii din Târgoviște au pus în aplicare, pe 12 noiembrie 2026, un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate pe numele unui bărbat de 43 de ani, condamnat pentru agresiune sexuală.

Judecătoria Târgoviște a emis un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate pe numele suspectului, care a fost reținut de forțele de ordine în municipiu.

Bărbatul a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an, 9 luni și 10 zile de închisoare pentru infracțiunea de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

În urma executării mandatului, individul a fost internat în Penitenciarul Mărgineni.

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