Bărbat din Târgoviște condamnat la închisoare pentru agresiune sexuală asupra unui minor

Publicat 13 nov. 2026, 14:02 Sursă realitatea.net

Polițiștii din Târgoviște au pus în aplicare, pe 12 noiembrie 2026, un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate pe numele unui bărbat de 43 de ani, condamnat pentru agresiune sexuală.

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