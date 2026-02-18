Autoritățile au închis A1, sensul spre București
Autoritățile au închis A1, sensul spre București
Autoritățile recomandă rute alternative
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că a închis autostrada A1, dintre Pitești și București„Menționăm că A1 sensul Pitești-București este închis circulației preventiv din cauza condițiilor meteorologice(ninsoare abundentă și viscol) și a faptului că circulația pe DNCB este restricționată la 7,5t.Astfel pentru a evita ambuteiajele ce pot fi provocate de traficul greu, deși carosabilul este practicabil pe sector de autostrada circulația închisă până la ameliorarea condițiilor meteo si ridicarea restricțiilor de pe DNCB”, transmite Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
