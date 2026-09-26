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Social· 2 min citire
Bărbat reținut la Târgoviște după ce și-a agresat soția și o persoană care a intervenit
Foto: Pixabay.com
Agresorul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore în urma incidentului șocant din centrul orașului.
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