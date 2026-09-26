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Bărbat reținut la Târgoviște după ce și-a agresat soția și o persoană care a intervenit

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 26 sept. 2026, 18:22

Agresorul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore în urma incidentului șocant din centrul orașului.

Un incident deosebit de grav a tulburat liniștea publică în municipiul Târgoviște, unde un bărbat și-a ieșit din minți în văzul lumii. Scenele de violență extremă s-au derulat la o terasă din oraș, loc în care individul a început să își lovească soția în mod repetat, ignorând prezența celorlalți clienți.

Situația a escaladat rapid, transformându-se într-o adevărată altercație publică, cu consecințe periculoase pentru cei aflați în apropiere.

Intervenție curajoasă și măsuri legale

Unul dintre martorii care asistau la aceste scene șocante nu a rămas indiferent. Acesta a intervenit prompt pentru a o apăra pe femeia agresată, însă gestul său civic i-a atras furia bătăușului, fiind la rândul său lovit cu bestialitate de către agresor. Imediat, personalul localului și restul clienților au alertat autoritățile prin numărul unic de urgență 112.

Polițiștii deplasați de urgență la fața locului l-au imobilizat pe individ și l-au condus la secție pentru audieri. În urma probatoriului administrat și a gravității faptelor comise, oamenii legii au luat decizia de a-l reține pe bărbat pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță.

Acesta urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare, fiind cercetat penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii publice. Comunitatea locală condamnă ferm astfel de comportamente deviante.

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