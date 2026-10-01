Buzoiancă înșelată cu 450.000 de lei prin identități false de „actori”

Polițiștii au făcut două percheziții în Dâmbovița și cercetează o femeie și un tânăr care ar fi convins victima să trimită repetat bani.
O femeie de 56 de ani din Buzău a reclamat că a pierdut aproximativ 450.000 de lei într-o schemă de fraudă online desfășurată în perioada 2023–2024.
Potrivit IPJ Buzău, victima ar fi fost abordată pe rețelele sociale de persoane care s-au prezentat drept actori străini, inclusiv prin identități asociate unor vedete din Coreea de Sud.
Percheziții în județul Dâmbovița
Persoanele din spatele conturilor ar fi convins femeia să transfere în mai multe rânduri bani într-un cont, susținând că sumele vor fi investite în active producătoare de dobândă și vor genera câștiguri viitoare.
La 29 septembrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Buzău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, au efectuat două percheziții domiciliare în Dâmbovița.
Sunt cercetați o femeie de 47 de ani și un bărbat de 19 ani. Anchetatorii au ridicat documente, dispozitive electronice și medii de stocare.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități și a traseului banilor.