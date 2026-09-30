Jandarm din București, reținut după ce o turistă trans din Franța ar fi fost bătută într-un lift al unei secții de poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 sept. 2026, 20:08

Un jandarm din București a fost reținut în urma unei anchete privind agresarea unei femei trans din Franța, care fusese dusă la Secția 27 de Poliție după un incident produs în Capitală. Cazul a ajuns la Parchetul Militar, iar acuzațiile sunt investigate.

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