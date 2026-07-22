Cod portocaliu de averse torențiale. Vremea se răcește brusc, maximele nu mai depășesc 30 de grade

Publicat 22 iul. 2026, 07:12 Sursă Realitatea PLUS

Meteorologul ANM Oana Păduraru a anunțat la Realitatea PLUS că România se află din nou sub incidența codurilor de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice și vijelii care vor afecta mai multe regiuni ale țării în cursul zilei de miercuri, 22 iulie, și în prima parte a nopții.

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