Copil lovit în cap și ajuns în comă după ce a fost lovit de o dronă în România. Familia depune plângere penală și cere despăgubiri

Publicat 14 aug. 2026, 09:51 Sursă Realitatea.Net

Familia unui copil minor care ar fi fost lovit de un obiect despre care susține că ar proveni de la o dronă a decis să sesizeze organele judiciare și să ceară despăgubiri în instanță. Avocatul Adrian Cuculis anunță că familia se constituie parte civilă în procesul penal și ridică mai multe semne de întrebare cu privire la modul în care au fost făcute cercetările în acest caz.

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