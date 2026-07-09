Focar nou de pesta micilor rumegătoare în Mureș. Peste 800 de oi vor fi sacrificate

Un nou caz de pesta micilor rumegătoare a fost identificat în localitatea localitatea Viișoara, județul Mureș. Peste 800 de oi vor fi sacrificate, după ce prezența virusului a fost confirmată în urma analizelor efectuate de Laboratorul Național de Referință din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

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