Gestul care putea provoca o tragedie: un bărbat și-a atacat fosta parteneră prin sabotarea mașinii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 aug. 2026, 19:50

Un bărbat din județul Călărași a fost condamnat de Tribunalul București la 7 ani și 8 luni de închisoare pentru tentativă de omor și distrugere, după ce ar fi sabotat sistemul de frânare al mașinii fostei sale partenere.

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