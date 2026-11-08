Operațiunea JUPITER 6 continuă: 55 de percheziții în toată țara. Anchete pentru corupție, cămătărie și spălare de bani

Publicat 8 nov. 2026, 10:29 Sursă realitatea.net

Polițiștii și procurorii desfășoară 55 de percheziții domiciliare în a șaptea zi a Operațiunii JUPITER 6. Sunt vizate dosare de corupție, cămătărie și spălare de bani.

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