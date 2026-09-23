Social· 1 min citire

Peste 1.600 de misiuni de urgență gestionate de salvatorii IGSU în ultimele 24 de ore

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Dambovita ca sursă preferată
Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 23 sept. 2026, 08:54

Pompierii militari și echipajele SMURD au intervenit în ultimele 24 de ore la peste 1.600 de evenimente, stingând numeroase incendii și acordând asistență medicală.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), activitatea operativă din ultimele 24 de ore a fost una extrem de intensă. Cele mai multe solicitări au fost gestionate în regiunea București-Ilfov, dar și în județe precum Prahova, Cluj, Mureș, Galați, Brașov și Argeș.

Misiuni contracronometru pentru pompieri și echipajele SMURD

Printre cele mai frecvente intervenții s-au numărat cele pentru stingerea a peste o sută de incendii, dintre care o treime covârșitoare, adică peste 65%, au vizat arderea vegetației uscate, a miriștilor și a deșeurilor, distrugând o suprafață de teren de peste 250 de hectare.

În paralel, echipajele SMURD au acordat primul ajutor calificat pentru mai mult de 1.300 de persoane aflate în dificultate. De asemenea, salvatorii au intervenit în șapte cazuri pentru descarcerarea victimelor prinse în autoturisme avariate în urma unor accidente rutiere grave, reușind totodată să scoată din medii ostile sau din foc cinci persoane aflate în situații critice.

Pentru conștientizarea riscurilor, autoritățile au transmis și 18 mesaje de avertizare RO-ALERT, majoritatea semnalând prezența animalelor sălbatice în apropierea comunităților.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

interventii smurd

Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe