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Plantație de canabis cu plante de până la patru metri, descoperită într-o pădure din Dâmbovița

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deIonut Dumitrescu
Publicat22 sept. 2026, 08:20
Actualizat22 sept. 2026, 09:07

Doi bărbați au fost reținuți de DIICOT după ce au fost prinși în timp ce îngrijeau cultura de canabis.

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus, pe 19 septembrie, reținerea a doi bărbați, ambii în vârstă de 37 de ani, cercetați pentru trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi cumpărat în luna aprilie semințe de canabis, pe care le-ar fi plantat într-o pădure din apropierea comunei Crevedia, județul Dâmbovița.

În lunile următoare, până în septembrie, suspecții ar fi udat și fertilizat plantele.

Cultura era întreținută într-o pădure

Pe 18 septembrie, aceștia au fost prinși în flagrant în timp ce îngrijeau cultura. Procurorii au descoperit și ridicat 24 de plante de canabis, aflate în diferite stadii de dezvoltare, cu înălțimi cuprinse între doi și patru metri. La fața locului au mai fost găsite pompe de stropit și recipiente cu biostimulatori și îngrășământ lichid.

În urma a trei percheziții domiciliare, anchetatorii au mai descoperit aproximativ 500 de grame de canabis, o cantitate de amfetamină, un grinder și sume de bani. Tribunalul Prahova a dispus arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile.

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