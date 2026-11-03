Advertising
Social· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, în premieră la Realitatea Plus: „Cine e Roxana Iliescu?”
Publicat3 nov. 2026, 11:30
Actualizat3 nov. 2026, 11:33
Fostă jurnalistă, Roxana Iliescu vorbește deschis despre cunoașterea de sine, evoluția personală și felul în care interacțiunile cu ceilalți ne ajută să descoperim cine suntem cu adevărat, în cadrul unui nou episod al podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News