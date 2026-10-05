Premieră la Universitatea „Valahia” din Dâmbovița: primul muzician cu atestat de abilitare

Felix-Constantin Goldbach a obținut certificarea care îi permite să coordoneze doctorate în domeniul Muzică, o premieră pentru universitatea târgovișteană.
Felix-Constantin Goldbach, prodecan al Facultății de Științe și Arte din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, a primit atestatul de abilitare în domeniul Muzică, acordat de Ministerul Educației și Cercetării.
Este primul cadru universitar din domeniul muzical al instituției târgoviștene care obține această certificare. Atestatul permite coordonarea lucrărilor de doctorat și reprezintă o etapă academică ulterioară obținerii titlului de doctor, potrivit Gazeta Dâmboviței.
Teză susținută la Universitatea de Vest
Goldbach și-a susținut în luna iulie teza de abilitare, axată pe relația dintre managementul cultural-artistic, pedagogia muzicală și competențele necesare muzicianului-profesor.
Evaluarea a fost realizată de o comisie alcătuită din cadre universitare provenite din mai multe centre academice din țară.
Pentru Universitatea „Valahia”, certificarea creează posibilitatea extinderii activității academice și de cercetare în domeniul muzical, prin pregătirea și coordonarea viitorilor doctoranzi în cadrul structurilor de specialitate.