Un avion militar MiG-29 s-a prăbușit în Serbia, între Nova Pazova și Stara Pazova. Pilotul a murit, iar epava aeronavei a fost cuprinsă de flăcări.
Un avion de vânătoare MiG-29 al Forțelor Aeriene sârbe s-a prăbușit marți dimineață, 17 noiembrie 2026, în apropiere de Belgrad, la aproximativ 50 de kilometri de capitala Serbiei. Pilotul aeronavei a murit în urma accidentului aviatic. Epava a fost cuprinsă de flăcări, iar la fața locului au intervenit echipaje de pompieri, poliție și militari.
Tragedia s-a produs între localitățile Nova Pazova și Stara Pazova, în nord-vestul Belgradului. Potrivit informațiilor apărute în presa sârbă și preluate de agențiile internaționale, avionul militar s-a prăbușit pe un teren agricol.
Decesul pilotului a fost confirmat de televiziunea publică sârbă, iar autoritățile au mobilizat echipe de intervenție pentru gestionarea situației și securizarea zonei.
MiG-29 s-a prăbușit între Nova Pazova și Stara Pazova
Aeronava implicată în accident este un avion de luptă MiG-29, care aparținea Brigăzii 204 de Aviație a Armatei Serbiei, unitate staționată la baza aeriană Batajnica, din apropierea capitalei.
Deocamdată, nu există informații oficiale privind misiunea pe care o executa pilotul în momentul producerii accidentului. Nu este clar dacă avionul se afla într-un zbor de antrenament sau îndeplinea o altă misiune militară.
Identitatea pilotului și circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia nu au fost comunicate inițial în informațiile apărute în presa internațională.
Avionul a luat foc după impact. Intervenție de amploare la locul tragediei
Imaginile surprinse după prăbușirea avionului militar arată epava cuprinsă de flăcări și un nor dens de fum negru ridicându-se deasupra câmpului.
La locul accidentului au fost trimise echipaje de pompieri, polițiști, militari și personal medical de urgență. Zona a fost securizată, iar intervenția autorităților a vizat stingerea incendiului și gestionarea urmărilor prăbușirii.
Cauza accidentului aviatic nu este cunoscută. Până la primele informări, nu existau date confirmate care să indice o defecțiune tehnică sau o eroare de pilotaj.
O comisie urmează să stabilească împrejurările în care avionul de vânătoare MiG-29 s-a prăbușit.