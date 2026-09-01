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Preşedintele Nicuşor Dan, la Întâlnirea internaţională a tinerilor ortodocşi

Foto: Facebook | Basilica

Foto: Facebook | Basilica

Scris deStoica Marian
Publicat1 sept. 2026, 08:08
Sursărealitatea.net

Evenimentul este găzduit de Catedrala Naţională.

Evenimentul este găzduit de Catedrala Naţională din București, care îşi redeschide porţile cu acest prilej.

Liderul de la Palatul Cotroceni va susţine o alocuţiune.

Potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române, Catedrala Mântuirii Neamului va găzdui mai multe momente liturgice şi conferinţe.

Programul va începe marţi, de la ora 10:00, cu o slujbă dedicată începutului Anului Bisericesc.

Încele 4 zile, ITO 2026 va reuni aproape 2.500 de tineri din România, diaspora şi alte ţări.

Agenția Basilica amintește că Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi a fost lansată în 2014.

Ediţiile precedente au fost găzduite de Baia Mare, Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Craiova şi Timişoara.

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