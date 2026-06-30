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România intră în zona de risc privind resursele de apă. Țara noastră folosește aproape 34% din disponibil

Resurse limitate de apă

Resurse limitate de apă

Scris deStoica Marian
Publicat30 iun. 2026, 10:52
Sursărealitatea.net

Consumul de apă crește puternic vara, iar România se află în zona de risc! Potrivit celor mai recente date ale Agenției Europene de Mediu, țara noastră folosește vara aproape 34% din resursele de apă dulce disponibile. Nivelul depășește cu mult pragul de avertizare de 20%, peste care pot apărea probleme în perioadele caniculare, potrivit Realitatea PLUS.

România se confruntă cu un risc major de stres hidric pe fondul caniculei și al secetei, depășind pragul de avertizare stabilit de Agenția Europeană de Mediu.

Conform datelor oficiale, țara noastră folosește în sezonul cald 33,9% din resursele sale de apă dulce, cu mult peste limita critică de 20%. Specialiștii avertizează că schimbările climatice vor intensifica această problemă în anii următori, motiv pentru care investițiile urgente în infrastructură, reducerea pierderilor din rețele și utilizarea eficientă a apei devin măsuri vitale pentru a preveni viitoarele crize de aprovizionare.

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