Viorel Pașca susține că a cerut statului să preia bolnavii: „Au venit aici, s-au uitat și au văzut că oamenii sunt curați, bine îngrijiți, bine tratați”

Viorel Pașca a făcut noi precizări, în direct la Culisele Statului Paralel, despre situația oamenilor îngrijiți la Dumbrava și despre relația pe care a avut-o, de-a lungul anilor, cu instituțiile statului. Acesta susține că a cerut de mai multe ori autorităților să preia bolnavii, dacă statul considera că activitatea sa nu respectă standardele cerute. În același timp, Pașca spune că oamenii au rămas acolo pentru că instituțiile care au venit în control au văzut că erau îngrijiți și pentru că mulți dintre ei nu voiau să plece.

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