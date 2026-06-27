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Sport· 1 min citire
David Popovici, cel mai bun timp în seriile de la 100 m liber la Trofeul Settecolli
David Popovici
David Popovici s-a calificat și în finala de la 100m liber de la Trofeul Settecolli. Campionul olimpic, european și mondial a obținut un argint la 50m liber și va concura duminică și la 200m liber.
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