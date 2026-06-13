Descoperire șocantă la CM 2026: un cadavru a fost găsit într-o mașină abandonată lângă baza de antrenament

Publicat 13 iun. 2026, 14:25 Sursă realitatea.net

Campionatul Mondial de Fotbal 2026, competiție care atrage atenția întregii lumi, este umbrit de un nou incident grav petrecut în Mexic. După protestele violente care au marcat începutul turneului și după informațiile privind un furt care a vizat delegația Angliei, autoritățile mexicane investighează acum o descoperire macabră făcută în apropierea unei baze de pregătire a echipei naționale a Iranului.

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