Fotbal / Manuel Neuer a intrat în istoria lui Bayern Munchen!
Manuel Neuer / EPA
Manuel Neuer a stabilit un record la Bayern Munchen. La 40 de ani și 225 de zile, a devenit cel mai vârstnic jucător din istoria clubului în Bundesliga.
Manuel Neuer continuă să scrie istorie în fotbalul german. Portarul lui Bayern Munchen a devenit cel mai în vârstă jucător care a evoluat vreodată pentru formația bavareză în Bundesliga, la 40 de ani și 225 de zile. Goalkeeperul a depășit un record vechi de peste 19 ani, deținut de Bernd Dreher. Performanța a venit însă într-o zi dificilă pentru veteranul german, care a fost nevoit să părăsească terenul înainte de pauză, din cauza unei probleme medicale la picior.
Manuel Neuer a stabilit un nou record în tricoul lui Bayern Munchen, odată cu apariția sa în partida disputată în deplasare împotriva formației Mainz, în etapa a noua din Bundesliga.
La 40 de ani și 225 de zile, experimentatul portar a devenit cel mai vârstnic fotbalist care a evoluat pentru clubul bavarez în campionatul Germaniei.
Neuer a depășit astfel performanța fostului portar Bernd Dreher, care deținea recordul din 19 mai 2007, când a jucat împotriva aceleiași echipe, Mainz, la vârsta de 40 de ani și 198 de zile.
Recordul a fost stabilit la aproape două decenii distanță de precedentul moment istoric, confirmând longevitatea remarcabilă a portarului german.
Manuel Neuer a bifat și meciul cu numărul 550 în Bundesliga
Partida cu Mainz a avut o semnificație suplimentară pentru portarul lui Bayern. Acesta a ajuns la 550 de apariții în Bundesliga, devenind al cincilea fotbalist din istoria competiției care atinge această bornă.
Neuer evoluează în prima ligă germană din 2006 și se află în al 21-lea sezon de Bundesliga.
În clasamentul jucătorilor cu cele mai multe apariții în competiție, portarul bavarez se apropie de nume importante precum Oliver Kahn, care a acumulat 557 de meciuri, și Klaus Fichtel.
Recordul lui Neuer a fost umbrit de o accidentare
Deși a intrat în istoria clubului, meciul cu Mainz nu s-a încheiat în condițiile dorite de Manuel Neuer.
În prima repriză, portarul a avut o intervenție ezitantă la o centrare, iar mingea a ajuns la Lee Jae-sung, care a înscris pentru gazde. Reușita a fost însă anulată pentru ofsaid.
La scurt timp, Neuer a acuzat dureri la picior și a cerut intervenția staffului medical. Portarul nu a mai putut continua partida și a fost înlocuit înainte de pauză cu Jonas Urbig, în vârstă de 23 de ani.
Antrenorul secund Aaron Danks a declarat după meci că goalkeeperul a resimțit din nou probleme la picior, aceeași zonă care îi provocase dificultăți și în perioada precedentă.
Situația medicală a portarului urma să fie evaluată de stafful medical al clubului.
Neuer nu este cel mai în vârstă fotbalist din istoria Bundesligii
Deși a devenit cel mai vârstnic jucător din istoria lui Bayern Munchen în Bundesliga, Manuel Neuer nu deține recordul absolut al campionatului german.
Acesta îi are în față pe Klaus Fichtel, care a evoluat până la 43 de ani și 184 de zile, Uli Stein, care a jucat la 42 de ani și 170 de zile, și Toni Schumacher, care a bifat ultima apariție în Bundesliga la 42 de ani și 73 de zile.
Neuer rămâne însă unul dintre cei mai longevivi portari ai fotbalului german, iar noul record confirmă statutul său special în istoria formației bavareze.
Bayern Munchen a câștigat cu Mainz, scor 2-1
Dincolo de recordul stabilit de Neuer, Bayern Munchen a obținut toate cele trei puncte în deplasarea de la Mainz.
Formația bavareză s-a impus cu 2-1, iar Joshua Kimmich și tânărul Lennart Karl au marcat golurile victoriei, ambele după pase decisive oferite de Harry Kane.
Bayern și-a menținut astfel poziția de lider în Bundesliga, continuând lupta pentru un nou titlu de campioană.
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