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Kylian Mbappe explodează după Franța – Irak: „A fost un dezavantaj pentru noi!” Acuze dure la adresa organizatorilor

Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 13:12

Kylian Mbappé a avut o reacție vizibil iritată înainte de reluarea meciului Franța – Irak, încheiat 3-0 la Campionatul Mondial, după o întrerupere de aproximativ două ore cauzată de furtuna de la Philadelphia. În total, partida a durat aproape patru ore.

Starul lui Real Madrid a fost surprins pe teren discutând aprins cu personalul care intervenea pentru îndepărtarea apei de pe gazon, nemulțumit de modul în care era gestionată situația.

La finalul meciului, Mbappé a explicat că problema, în viziunea sa, a fost modul inegal în care a fost tratat terenul înainte de reluare.

„De ce am fost supărat la reluarea meciului? Partea terenului în care atacam era plină de apă. Au petrecut 20 de minute curățând partea terenului în care ne apăram, dar nu au petrecut deloc timp curățând partea în care atacam.

Aș fi vrut să acorde același timp și celeilalte părți a terenului. Le-am spus că trebuie să încerce să scoată apa de pe ambele terenuri în mod egal. A fost un dezavantaj pentru noi, am așteptat două ore și am văzut că terenul nu fusese acoperit în întregime”, a declarat Mbappé după partida cu Irak.

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