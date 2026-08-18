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Marius Baciu, după victoria cu FC Botoșani: ”Când trăieşti două din astea, te ia inima”

Marius Baciu

Marius Baciu

Realitatea de Dambovita
Scris de Realitatea de Dambovita Publicat: 18 aug. 2026, 12:34

FCSB s-a impus acasă, 3-2, cu FC Botoşani, în etapa cu numărul 5 din Superliga.

Antrenorul FCSB-ului, Marius Baciu, a trăit la intensitate maximă meciul și nu înțelege de ce s-a supărat Tavi Popescu la sfârșit, mai ales că a dat pasa pentru golul victoriei din ultimul minut.

”Când trăieşti două din astea, te ia inima. Mi-a plăcut ce am văzut. Am făcut o primă repriză bună, păcat de acea greşeală. Am alergat mereu după greşeală. Ne-a ajutat dorinţa băieţilor. Am controlat jocul. 

Orice greşeală te deranjează. Greşelile au fost o povară pentru noi în acest început de sezon. Mult mai multă concentrare. Sunt lucruri elementare. Tot timpul alergi după greşeală. E foarte complicat.

(n.r. supărarea lui Tavi Popescu) Nu am văzut exact. A avut un reproş. Chiar vreau să vorbesc cu el. Nu am apucat că discut cu el. E un copil bun, o să discut cu el. El trebuie să facă mult mai multe. Tavi e un jucător cu calităţi foarte bune. Tavi chiar e un jucător bun”, a spus Baciu.

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