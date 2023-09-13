Meciul România-Kosovo, întrerupt o oră. O grupare a fanilor români a afișat mesajul "Kosovo este Serbia"

Incidente grave la partida de la București dintre România și Kosovo, în preliminariile Euro 2024 în minutul 20
Incidente grave la partida de la București dintre România și Kosovo, în preliminariile Euro 2024 în minutul 20. O grupare a fanilor români a afișat bannerul cu mesajul Kosovo este Serbia, sloganul grupărilor și formațiunilor ultraționaliste sârbești. Ca urmare, jucători oaspeți au decis să meargă la vestiare, iar meciul s-a reluat abia după o oră.
După ce jucătorii au stat câteva minute pe teren, arbitrul a decis ca aceştia să meargă la vestiare.
Nicolae Stanciu şi Ianis Hagi au făcut apel la calm şi au cerut fanilor să nu mai afişeze bannerul considerat ofensator, scrie Realitatea Sportivă.
Culmea este că ultrașii din facțiunea "Uniți sub tricolor" și-au anunțat intențiile cu câteva ore înainte de meci.
"Diseară, tricolorii vor întâlni reprezentativa fotbalistică a unei regiuni pe care România n-o recunoaște ca stat independent, respectând adevărul istoric, potrivit căruia acest teritoriu a fost desprins ilegitim din țara vecină nouă, Serbia.
După ce la meciul tur din Priștina, imnul nostru a fost huiduit îndelung de întregul stadion, iar suporterii români au fost ținta injuriilor continue și a jignirilor repetate ale suporterilor kosovari, o mare parte din fani fiind evacuați, arestați, agresați și amendați doar pentru că au afirmat un adevăr istoric subliniat și la nivel de stat, a venit vremea returului".
Pentru întreruperea meciului de la București, naționala României riscă să piardă la masa verde cu 3 - 0.