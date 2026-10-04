Robert Simion, campion la Warriors Championship 2026! Sportivul a cucerit medalia de aur la Sibiu

Robert Simion a cucerit medalia de aur la Warriors Championship 2026, la categoria Open Class A. Performanță remarcabilă pentru sportivul din Târgoviște.
Performanță remarcabilă pentru culturismul din Târgoviște. Robert Simion a câștigat medalia de aur la Warriors Championship 2026, după o evoluție excelentă în cadrul competiției de culturism și fitness desfășurate la Sibiu. Sportivul târgoviștean s-a impus la categoria Open Class A.
Competiția Valahia Warriors Championship 2026 s-a desfășurat sâmbătă, 3 octombrie, la Redal Expo din Sibiu și a reunit sportivi pasionați de culturism și fitness. Evenimentul este afiliat NPC Worldwide și a fost organizat de Wings of Strength și NPC Worldwide România.
Robert Simion a cucerit aurul la Open Class A
Printre sportivii care au avut o prestație deosebită s-a numărat și Robert Simion, reprezentantul Târgoviștei.
Sportivul a avut o evoluție apreciată pe parcursul concursului și a reușit să termine pe primul loc la Open Class A, rezultat care i-a adus medalia de aur la Warriors Championship 2026.
Victoria de la Sibiu reprezintă o performanță importantă pentru culturismul târgoviștean și confirmă nivelul de pregătire atins de sportiv.
Locul IV pentru Robert Simion la categoria Novice A
Robert Simion a concurat la Warriors Championship 2026 și în cadrul categoriei Novice A, unde a avut, de asemenea, o clasare bună.
Târgovișteanul a încheiat competiția pe locul al patrulea, reușind astfel să obțină două rezultate importante în cadrul aceluiași concurs.
Performanță construită prin muncă și disciplină
Rezultatele obținute la Sibiu sunt rezultatul unei perioade intense de pregătire, al disciplinei și al muncii constante.
Robert Simion este pregătit de antrenorul Iulian Nedelcu, alături de care a lucrat pentru participarea la competiția de culturism și fitness.
Medalia de aur cucerită la Warriors Championship 2026 reprezintă o reușită importantă pentru sportivul din Târgoviște și un motiv de mândrie pentru comunitatea locală.
Robert Simion devine astfel unul dintre sportivii târgovișteni care se remarcă pe scena competițională de culturism, după succesul obținut la Sibiu.