În timpul cursei de la Șotânga, tânărul s-a răsturnat cu mașina, având nevoie de îngrijiri medicale. IJP Dâmbovița a anunțat că pilotul a fost transportat la spital.

Politiștii efectuează cercetări, urmând să stabilească toate împrejurările producerii evenimentului.

În perioada 8-10 octombrie, la Șotânga, în Dâmbovița, are loc etapa a 5-a din Campionatul Național de Off Road.

“Corb Adventure Days este deja o etapă de tradiție în CN de Off Road, iar în acest sezon a ajuns la cea de-a 8-a ediție. Competiția se desfășoară sub egida Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.), al Federației Române de Automobilism Sportiv (F.R.A.S.) și al Comisiei Naționale de Off Road. Ca în fiecare an, și în 2021 pregătim trasee frumoase și pline de aventură, astfel că fiecare zi va fi o nouă provocare. Traseele vor avea între 60 și 80 km lungime și vor fi diferențiate ca grad de dificultate, în funcție de categoria de participare. Astfel, se va merge pe formatul clasic al unei etape de campionat, cu două zile de competiție și si una pentru festivitatea de premiere”, anunța, acum două zile, Federația Română de Automobilism Sportiv.