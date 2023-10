Astăzi este ziua Sfintei mucenițe Zenovia, sora sfântului mucenic Zenovie, motiv pentru care va urez La mulți ani! tuturor celor care le purtați numele. La mulți ani fiicei mele Zenovia! Sa meditam toți la lecțiile sfinților pentru a ne face viața ușoară: sfanta muceniță zicea „mai mare rușine aduce goliciunea sufletească, decât cea trupească, și mai dureroase sunt muncile cele veșnice, decât cele vremelnice”.

Presiunea pe noi e fantastica, eu știu asta. Multe lucruri se întâmpla zi de zi și, inevitabil, sunt și victime colaterale. De aceea este important ca toți sa ne dorim pacea, sa ne purtam unii cu ceilalți cum ne purtam cu un ou, pentru ca nu știm cine și cum e cel din fata noastră și, mai ales, dacă ne vom murdari sufletul cu rău. Oul crud este foarte sensibil, se sparge foarte ușor, asemenea omului care se poate răni foarte ușor. Trebuia sa fiu in Israel astăzi, așa am spus, așa am vrut, mi-am arătat deschiderea totala dar din cauza instabilității din Tel Aviv vizita mea s-a anulat. Mulțumesc in schimb celor ce s-au oferit sa ma însoțească, neștiind ca in ultima instanta vom fi anuntați ca nu mai plecam. Mulțumesc lui Dorin Iacob, Marius Marinescu și Gelu Visan pentru disponibilitatea și deschiderea pe care mi-au arătat-o. Cu astfel de oameni care sunt curajoși și la tv, și in viața de zi cu zi, trecem prin toate provocările vremurilor. Provocări avem și aici pe plan național, probleme ce risca sa explodeze in prag de alegeri. Într-o analiză amplă, cei de la foreignpolicy subliniază că România se află într-un moment de o importanță istorică fără precedent. Și aș vrea să citez: „Țara se află într-un punct de cotitură – atât în ​​ceea ce privește poziția sa față de Ucraina, cât și poziția sa în Europa. În urma venirii la putere controversatului populist al Slovaciei Robert Fico și a schimbării sale ulterioare către o poziție apropiată de cea a Ungariei, în ceea ce privește opoziția față de sprijinul european pentru Kiev, Bucureștiul va deveni următorul câmp de luptă pentru agenda mondială. Doar că este mult mai semnificativ. România joacă un rol major în furnizarea de ajutor umanitar și livrarea de echipamente militare Ucrainei, dar, cel mai important, este aliatul cheie care permite cerealelor să ajungă pe piețele mondiale. Mai mult de jumătate din cerealele ucrainene au fost exportate prin România de când invazia pe scară largă a Rusiei a început. Relațiile României cu Kievul sunt o problemă sensibilă pe plan intern și internațional. Potențiala turnură a poziției României va avea ramificații majore pentru mediul economic și politic mai larg al Europei, întrucât țara urmează să joace, de asemenea, un rol cheie în securitatea energetică europeană și globală în următorii ani. În luna iunie, multinaționala austriacă OMV și compania românească de gaze Romgaz au anunțat că intenționează să investească până la 4 miliarde de euro în dezvoltarea zăcămintelor de gaze naturale în Marea Neagră, un proiect despre care companiile cred că ar putea produce cel puțin 10 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an. Dezvoltarea infrastructurii urmează să înceapă anul viitor și se speră ca producția să înceapă în 2027. Aceste investiții oferă promisiunea atenuării amenințărilor rusești pe termen mediu datorită promisiunii industriei proprii de hidrocarburi din România. Dezvoltarea cu succes a producției de gaze a României oferă capacitatea de a neutraliza arma economică cheie pe care Kremlinul a folosit-o împotriva Europei alături de războiul său din Ucraina, și anume aprovizionarea cu gaze naturale. (…) Prin urmare, este esențial pentru Ucraina, Europa și Occident să vadă fluxul de gaz românesc cât mai curând posibil. Rusia are toate motivele să se opună. Militarizarea Mării Negre – unde susține că apele teritoriale se învecinează cu România prin ocuparea ilegală și anexarea Crimeei – este o amenințare imediată evidentă, dar nu singura.”, am încheiat citatul. Cu pași repezi, iată că și acest an se încheie. Din păcate exact cum a început: cu instabilitate politică, socială și economică. Efectele le simțim din plin cu toții. Suntem în cel mai greu ceas al istoriei de la finalul celui de-al doilea război mondial. Și altul se prefigurează la orizont. Asta dacă liderii lumii nu vor înțelege să se așeze la aceeași masă și să urmeze o strategie a dialogului. Prin atacul asupra Ucrainei, deși s-a dovedit o uriașă greșeală tactica, Putin a destabilzat întreaga omenire. Niciodată nu a fost pace, mereu au fost conflicte. Din fericire au fost ținute sub control. De aceasta dată stiuatia s-a acutizat. Oamenii nu mai asculta de oameni, singura soluție pe care o vad este cea a urii. Singura cale pe care vor sa meargă este cea a luptelor. Iar noi, aflați în acest colț de lume primim din plin loviturile. Din fericire nu cad bombe sau rachete peste România, cu voia bunului Dumnezeu nici nu vor cădea. Însă prețul iresponsabilității conducătorilor lunii se vede in preturile tot mai mari la absolut toate produsele și serviciile. Și urmează o nouă iarnă, in care criza energetica nu doar că nu și-a găsit rezolvarea, ci este și mai mult adâncită. Obișnuiți să fie responsabili, mulți bunici batjocoriți cu pensii mizere după o viață de muncă, se așează la cozi uriașe la casele de ajutor reciproc. De ce? Ca sa împrumute câțiva lei pentru a-și plpti facturile umflate din pix de șmecherii care fac profituri de miliarde. Și, poate, după ce își dau dările tot mai mari, să le mai rămână ceva mărunțiș pentru mâncare și medicamentele care le alină durerea și le mai prelungesc zilele. Nu va doare, stimați aleși să vedeți aceste cozi ale umilinței la care îi trimiteți pe seniori? Sau vă faceți că ele nici măcar nu există? Mulți ați pierdut contactul cu realitatea, nu mai coborâți printre cei de rând ca să vedeți cât de greu se trăiește în această țară. Aveți impresia că, dacă aruncați firimituri și alimentați cardurile sărăciei cu câteva sute de lei, problemele dispar. Degeaba cumpărați pufuleți, ori mergeți cu metroul sau tramvaiul încercând să păreți populari, pentru că tot departe sunteți de cei mulți și împovărați de nevoi multe. Ro Vedem că deja este scandal uriaș pe noile taxe. Ministrul de Finanțe a fost chemat de urgență în Parlament să dea explicații pentru proiectul care a fost deja promulgat de președintele Klaus Iohannis și care va aduce primele taxe noi peste doar două zile. Cred însă că Marcel Boloș este singurul demnitar care nu fardează realitatea și prezintă dezastrul exact cum este el, asta în timp ce alții încearcă să îl ascundă sub preș. Nu el ne-a îndatorat și nu din cauza lui Boloș avem gaură de aproape 60 de miliarde de lei la buget. Sper să găsească și soluțiile care să oprească această criză, îi dau tot girul meu, până la proba contrarie, Acum, românii trebuie să plătească cheltuielile statului, în timp ce specialii rămân cu pensiile în buzunar. Între timp, cei din construcții și agricultură stau cu sufletul la gură pentru că majorarea salariilor a fost din nou amânată iar peste două zile intră în vigoare noile taxe ceea ce ar însemna ca veniturile lor să scadă. Gaura de la buget a depășit 56 de miliarde de lei. Iar statul bagă mâna adânc tot în buzunarele românilor. Așadar, angajații din IT plătesc impozit pe venit (10% din brut), dar nu mai contribuie obligatoriu la pilonul II de pensii. Cei din construcții, agricultură și industria alimentară plătesc CASS (10% din brut). În plus se limitează si plățile cash, la maxim 5.000 de lei pe zi. Aceste măsuri sunt abia începutul, mai ales că decidenții pregătesc un nou draft cu noi taxe ale austerității. Sunt, de fapt, taxe ale prostiei și incompetenței. Nu doar a celor de azi, care sunt la butoane. Ci a tuturor celor care au avut frâiele puterii în mâini, după revoluția furată încoace. Puternicii timpurilor noastre ne anunță că vine o săptămână crucială, ca toate de altfel, pentru noua lege a pensiilor. Ministrul Muncii trebuie să prezinte proiectul care ar trebui să treacă de Parlament până la finalul lunii. Asta deși de la preluarea mandatului și până în prezent Simona Bucura Oprescu nu a făcut nicio conferință și nu a dat niciun detaliu despre cum vor fi calculate pensiile seniorilor. Avem informații EXCLUSIVE despre noua lege, pe care vi le prezentăm în această seară. Proiectul promite să vină cu o nouă formulă de calcul care să elimine toate inechitățile, să schimbe mecanismul de indexare și să crească vârsta de pensionare. De la 1 ianuarie, toate pensiile vor crește cu 13,8%, după ce anunțaseră că procentul va fi de 13,5%. Au mai adăugat 0,3%, asta doar ca să închidă gura seniorilor. Nu va fi de ajuns, pentru că bunicii s-au săturat de tranzacții electoarele cu sume și procente aruncate la derută în spațiul public. Anunță că vor ieși, pe bună dreptate, in stradă. Sunt din toată inima alături de dumnealor. Merită, după ce au construit această țară, pe care alții o fură și o pârjolesc mai rău decât otomanii și tătarii, un trai decent, lipsit de griji. Dar tot cei de la foreignpolicy vin cu vești bune: „Bilanțul României în țintirea corupției și a rețelelor de influență ruse a fost mixt. Direcția Națională Anticorupție ieșea în evidență, nu cu mult timp în urmă ca un exemplu de frunte în Europa de Est pentru astfel de eforturi, dar reputația sa a suferit de atunci lovituri substanțiale. Fosta șefă Laura Codruța Kovesi a plecat în 2018, după ce Partidul Social Democrat a cerut demiterea ei, în ciuda faptului că președintele Klaus Iohannis a încercat să oprească mișcarea, o demitere despre care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că a încălcat procesul echitabil. Deși Kovesi a devenit de atunci procurorul șef al Uniunii Europene, agenda anticorupție din România a fost efectiv blocată de la înlăturarea ei. A existat o schimbare rapidă în conducerea DNA, iar presa română a raportat în mod repetat că cei din conducere sa au devenit supuși preferințelor politice ale guvernului, mai degrabă decât să acorde prioritate eficienței în combaterea corupției. Parlamentul fracturat al României a fost extrem de disfuncțional – și a lăsat țara fără o capacitate credibilă de a aborda singura corupția și potențiala influență rusă. Dar există încă speranță – un sondaj recent a constatat că secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoană, este favorit să câștige președinția, chiar dacă va candida ca independent. Nu este prea târziu ca punctul de cotitură al României să fie unul pozitiv.”, am încheiat citatul. Și eu cred ca doar un presedinte ca Mircea Geoană poate schimba destinul României in bine, ca ridicam capul cu demnitate, să luptăm pentru suveranitate și independenta fata de partenerii care ne-au transformat in sclavi pe propria noastră plantație. Dacă facem un exercițiu de întoarcere in timp vedem iar ca dorința romanilor a fost furată de sistemul paralel, noaptea voturile erau de partea lui Geoană, dimineața de partea lui Basescu! Restul este istorie. Ce s-a întâmplat știm, ca doar am trăit cu toții. Ce ar fi fost dacă președinte era cel ales de popor? Cu siguranța vom afla în anii ce vor urma dacă România poate fi condusă de popor, de romani, de dorința romanilor sau doar de factori externi. Dragul meu popor, atenție mare la oameni, spunea bunica mea: cine te-a rănit, nu te va vindeca niciodată; cine nu ți-a arătat respect, nu te va respecta niciodată; cine a aruncat cu noroi în tine, nu te va curăța niciodată; cine te-a făcut să plângi, nu-ți va șterge lacrimile; cine te-a doborât, nu te va ridica niciodată. Când cineva e nepoliticos, pleacă. Dacă cineva vrea să te dezamăgească, rămâi ferm. Nu lăsa comportamentul urât al cuiva să-ți distrugă liniștea interioară. Uneori trebuie să renunți la oameni, nu pentru că nu-ți pasă, ci pentru că lor nu le pasă de tine. Iubește, dar nu spune pe cine. Zâmbește, dar nu le spune de ce. Fii fericit, dar nu le spune motivul. Oamenii obișnuiesc să strice lucrurile frumoase. Nu toți, dar unii o fac fără să le pese că distrug tot ce e mai frumos în jurul lor. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm cu demnitate mâna pentru a face România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir