Mega-dosarul ROMPREST stă pe un butoi de pulbere! Mafia gunoaielor a fost încolțită într-o anchetă jurnalistică fără precedent! Jurnalista Realitatea PLUS Anca Alexandrescu a dezvăluit, în emisiunea Culisele Statului Paralel, legăturile grupării Adimi-Dracea-Valache cu Generalul negru, Florian Coldea. Și lucrurile nu se opresc aici! În schemă a intrat și Cristian Popescu Piedone, edilul de la 5 care visează la Primăria Generală, cel care a fost, înainte să pună mâna pe primăria de sector, director la firma de salubritate care a fost antamată de Clotilde Armand să ridice deșeurile în starea de alertă, în locul ROMPREST, printr-un contract încheiat fără licitație! Ce jocuri face Florian Coldea cu Piedone? Dezvăluirile Realitatea PLUS dinamitează sistemul!

După ce jurnalista Anca Alexandrescu a pus cap la cap dosarele în care avocatul din umbră al statului paralel, Doru Trăilă, și-a oferit serviciile, a ieșit la lumină o schemă halucinantă, în care companii importante din statul român și firme gigant ajung să fie legate de omul lui Florian Coldea.

„Acolo unde miroase a Coldea, hop și Trăilă! Doru Trăilă, avocat al ROMPREST. Deci se confirmă ce zicea Tocaci: M-am nenorocit dacă ajung înregistrarile astea la Alexandreasca că o să facă legătura între mine și ROMPREST! Oamenii erau obsedați de mine. Mă bucur că v-am creat coșmaruri! Apoi, avocat BRAI CATA SRL. Cine este această societate? Când a fost scandalul cu tonele de gunoaie de pe străzile din Sectorul 1, cu șobolanii care colcăiau, s-a declarat stare de alertă. Clotilde Armand a făcut contract, încredințare directă pe stare de alertă, cu compania BRAI CATA SRL. Ce potrivire!

Societatea de avocați a lui Trăilă a fost angajatorul lui Ludovic Orban. Azi l-am văzut pe Orban lângă Clotilde Armand. Ce legătură are doamna? Pai are! Dincolo de faprul că aceasta a semnat contractul cu încredințare directă când s-a dat starea de alertă, mai apare o informație interesantă: director al firmei BRAI CATA SRL, la un moment dat, a fost Cristian Popescu Piedone. Am o întrebare: domnule Piedone, știați de legătura firmei BRAI CATA, bănuiesc că știai cine este avocat, ca director? Ne-a zis că e un subiect vechi și nu mai vrea să comenteze. Păi de ce nu? Voiam să știu dacă îl cunoașteți pe Doru Trăilă, că e important dacă îl cunoașteți. Pentru că Cozmin Gușă a spus că este o înțelegere între Dan Voiculescu și Florian Coldea. Și dvs. sunteți candidat… Și mă gândeam că așa potrivire mare?!…”, a spus jurnalista Anca Alexandrescu, în emisiunea Culisele Statului Paralel.

Istoria neromanțată a primarului Cristian Popescu Piedone. Din director de firmă de salubritate, la primărie

Înainte să fie ales primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone ocupa funcția de director la BRAI CATA SRL, firma de salubritate care s-a ocupat de ridicarea deșeurilor în sectorul 1, în locul ROMPREST.

Potrivit declarației de avere completate de Piedone în noiembrie 2020, acesta încasa de la firmă, din poziția de director, un venit anual de 99.430 de lei, adică aproximativ 20.000 de euro.

Contract de salubrizare încheiat fără licitație

Pe 23 iulie 2021, ADP Sector 1 a semnat un contract de salubritate cu BRAI CATA SRL, chiar în ziua decretării stării de alertă sanitară în sectorul 1. Starea de alertă i-a permis edilului Clotilde Armand să încheie un nou contract de salubrizare, fără organizarea unei licitații. Contractul se referă la ridicarea gunoiului stradal, de care ROMPREST a anunțat, la acea vreme, că nu se mai ocupă, limitându-se strict la deșeurile produse de consumatorii casnici.

62.900 de lei – adică aproximativ 12.800 de euro – este valoarea contractului încheiat de firma BRAI CATA SRL cu ADP Sector 1, potrivit comunicatului companiei și al declarațiilor lui Clotilde Armand. Contractul atribuit prin încredințare directă presupunea colectarea a 100 de tone de deșeuri necontrolate de pe spațiile verzi din sectorul condus de Clotilde Armand.

Scenariu-bombă aruncat de Cozmin Gușă! Joc subteran Dan Voiculescu-Florian Coldea, pentru a-l favoriza pe Nicușor Dan

Un scenariu-bombă a fost lansat de Cozmin Gușă, în exclusivitate la Realitatea Plus, la emisiunea Culisele Statului Paralel. Acesta susține că menținerea în cursa pentru Primăria Generală a lui Cristian Popescu-Piedone face parte dintr-un joc subteran între Dan Voiculescu și Florian Coldea. Totodată, analistul politic declară că dacă va ajunge președinte, Mircea Geoană vrea să-l pună prim ministru pe Eduard Helvig.

„Dan Voiculescu îl blochează pe Piedone să nu se retragă din candidatura sa la Primăria Generală pentru că ar vrea să negocieze condiții mai bine la alegeri pentru oamenii săi, vrea 20 de locuri la europarlamentare, etc. (…) Conform tratatelor care descriu sindromul Stockholm, se pare că Dan Voiculescu este într-un mare love cu Florian Coldea. (…) NU știu cu ce îl mai are la mână pe Dan Voiculescu, pe fiicle sale, dar el (Voiculescu – N.R.) este presat să-l țină pe Piedone în cursă, pentru că astfel îl favorizează pe Nicușor Dan”, a afirmat Cozmin Gușă.