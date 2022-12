Sâmbătă 10 decembrie a.c., polițiștii dâmbovițeni în urma acțiunilor desfășurate au întocmit patru dosare penale pentru conducerea autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice.

Pe DN 7, în orașul Titu, a fost oprit de polițiști un bărbat, de 60 de ani, care conducea un autovehicul fiind sub influenta băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a prezentat o alcoolemie cu valoarea de 0,15 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au surprins un bărbat, de 52 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 721, în localitatea Perșinari, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a afișat o alcoolemie cu o valoare de 0.06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un alt bărbat a fost surprins de polițiști în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 702 E, în localitatea Arsuri, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a prezentat o alcoolemie cu o valoare de 0.25 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acești trei conducători auto au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 1305 lei și a fost dispusă măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile.

Tot sâmbătă 10 decembrie a.c. , în jurul orei 23:20, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit în trafic, pe Calea Domnească din Târgoviște, un autoturism condus de un bărbat de 47 ani. Conducătorul auto care emana halenă alcoolică, a fost supus testării cu aparatul etilotest: 0,86 mg/l alcool pur in aerul expirat a fost valoarea indicate de aparat. În plus, în urma verificărilor polițiștii au constatat că acest șofer avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată.

Duminică dimineață în jurul orei 03:20, polițiștii Biroului Rutier au depistat un tânăr, de 20 ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului Târgoviște, deși avea permisul suspendat.

Tânărul s-a ales cu dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice fără permis.

Sursa: Realitatea de Dambovita