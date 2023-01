Duminică 15 ianuarie a.c., alți doi șoferi, sfidând atât legile cât și cele mai elementare reguli de siguranță în trafic, s-au aventurat urcând la volan după ce au consumat alcool. Din fericire au fost opriți de polițiști înainte de a se produce alte nenorociri.

La data de 15 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secţiei nr. 1 Poliție Rurală Târgovişte au fost sesizați cu privire la faptul că, în comuna Văcăreşti, jud. Dâmbovița, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Un bărbat, în timp ce conducea o autoutilitară, pe DN 71 în localitatea Văcărești, la intersecția cu DC 50, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus din partea dreaptă a drumului, de către un alt bărbat.

În urma testării cu aparatul etilotest, conducătorul autoturismului a prezentat o alcoolemie cu o valoare de 0.55 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea determinării imbibației alcoolice.

Conducătorul autoutilitarei a prezentat un rezultat negativ în ceea ce privește consumul de alcool.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.

În aceeași zi polițiștii din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurală Valea Mare au oprit pentru control, pe DJ 702 A, în localitatea Valea Mare, un autoturism condus de un bărbat de 57 de ani.

În urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat că bărbatul ar avea permisul de conducere anulat.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea alcoolemiei afișată de aparat fiind de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Sursa: Realitatea de Dambovita