Evenimentul va avea loc la Casa de Cultură Colonie, localitatea Doicesti, și în toate centrele de vaccinare din Dâmbovița, fără programare, doar cu cartea de identitate.
Grupul de firme Soceram-Cemrom va organiza cu această ocazie o tombolă cu premii consistente la care vor putea participa toate persoanele care încep schema de vaccinare (prima doză), indiferent de tipul de vaccin împotriva coronavirusului, în orice centru de vaccinare din Dâmbovița, în perioada amintită (4-6 iunie 2021).
Iată lista centrelor de vaccinare din Dâmbovița și adresele acestora.
CENTRUL CULTURAL ANINOASA, STRADA CONSTANTIN MANOLESCU NR. 227 A
BALENI, SEDIUL PSD BALENI, SAT BALENI SARBI, SOS. BUCURESTI TARGOVISTE, NR. 147
CORBII MARI CENTRUL MEDICAL SAT GROZAVESTI,STRADA PRINCIPALA,NR. 23
CORNESTI DISPENSARUL UMAN, SAT CATUNU CORNESTI, SAT CATUNU, STR BROSTENI, NR.14
DRAGOMIRESTI, SALA DE SPORT DRAGOMIRESTI, STRADA PRINCIPALA, NR, 301 C
FIENI, CENTRUL DE CULTURA MIHAI LUPESCU FIENI, STRADU AUREL RAINU,NR. 80
GAESTI SPITALUL ORASENESC-AMBULATORIUL INTEGRAT GAESTI, STRADA 13 DECEMBRIE 1970
GAESTI, CLADIRE BIROURI (SPATIU SEPARAT), STRADA CUZA VODA NR. 4 A
GURA OCNITEI, CAMINUL CULTURAL GURA OCNITEI, STRADA PRINCIPALA NR. 212
I.L. CARAGIALE GHIRDOVENI FOSTA SCOALA SAT GHIRDOVENI,STRADA PRINCIPALA, NR. 1203
MORENI SPITALUL MUNICIPAL, STRADA 22 DECEMBRIE 1989 NR. 40
MORENI CENTRUL DE VACCINARE NR. 2, STRADA 22 DECEMBRIE 1989 NR. 40
PUCIOASA SPITALUL ORASENESC, AMBULATORIUL INTEGRAT, STRADA REPUBLICII NR. 125
PUCIOASA CENTRUL DE VACCINARE NR.2, STRADA REPUBLICII NR. 125
RACARI SALA DE FESTIVITATI, STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 2
RAZVAD, SALA DE SPORT, SAT RAZVAD, STR. PRINCIPALA NR. 350
SOTANGA, SAT SOTANGA, STR. PREOT ABRAMESCU, NR.4
TARGOVISTE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA, STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 48
TARGOVISTE CENTRUL IMPREUNA VOM REUSI, STRADA VLAD TEPES NR. 6C
TARGOVISTE CENTRUL DE ZI ARLECHINO 2, STRADA LIPATTI NR. 34 PARTER
TARGOVISTE CENTRUL DE VACCINARE JUDETEAN NR.2, STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 48
TARGOVISTE CENTRUL 1_ IMPREUNA VOM REUSI, STRADA VLAD TEPES NR. 6C
TITU CENTRUL MULTIFUNCTIONAL, STRADA NICOLAE GRIGORESCU NR.28
VOINESTI SECTIA BOLI INTERNE 2 A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE, VOINESTI, STRADA PRINCIPALA
TARGOVISTE CENTRUL DE ZI ARLECHINO 4, STRADA LIPATTI NR. 34 PARTER
Sursa: Realitatea de Dambovita