Un tânăr din Titu, de 22 de ani, a fost reținut de polițiști, duminică, după ce a condus un autoturism drogat și fără permis de conducere.

Astăzi, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari, pentru dispunerea unei măsuri preventive.

La data de 7 mai a.c., în urma cercetărilor efectuate de polițiști din cadrul Poliției Orașului Titu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, față de un bărbat de 22 de ani, din Titu, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță.

Bărbatul este bănuit că, pe parcursul zilei de ieri, 7 mai, ar fi condus un autoturism fără a deține permis de conducere și în timp ce s-ar fi aflat sub influența unor substanțe psihoactive, acestea fiind depistat în trafic de către polițiști.

Activitățile desfășurate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, continuă în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, se arată într-un comunicat IPJ Dâmbovița.

Sursa: Realitatea de Dambovita