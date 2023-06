Din discuția prezentată de Realitatea.net, femeia ar fi încercat să-l convingă să discute cu autoritățile și să facă un test cu detectorul de minciuni:

„Bărbat: Îmi pare rău că s-a ajuns aici. Îmi pare rău de copilul tău. Și eu în situația ta la fel procedam. Chiar îmi pare rău dar nu mai contează. Aveți grijă de voi și bucurați-vă de ce aveți.

Mama victimei: Dacă nu te-ai culcat cu ea de ce recurgi la gestul ăsta? Mergem la detector.

Bărbat: Merg cu mare drag, dar nu cred că mai am ocazia, îmi pare rău.

Mama victimei: De ce nu ai merge? Ai ocazia acum. Dacă îți iubești familia și copiii mergi.

Bărbat: Am vorbit cu un avocat și mi-a spus că deflorarea se face din mai multe cazuri, nu doar prin contact. M-am panicat și am comis-o. Nu am cum să ajung că sunt departe. Îmi pare rău că las în urmă așa impresie.

Mama fetei violate: Ești un laș.

Bărbat: Deja simt efectul *** și nu cred că mai am mult. Chiar îmi pare rău. Mi-am distrus familia, rudele și las o impresie proastă în urma mea”.

Șoferul de 43 de ani era căutat de Poliție. Oamenii aflaseră că acesta ar fi în comuna Poienarii Burchii, dar nu reușiseră încă să-l găsească.

Din datele furnizate de IJP Prahova, după primele cercetări la fața locului, rezulta că bărbatul ar fi intrat pe contrasens, unde mașina sa a lovit în plin au autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, care de asemenea a murit pe loc.