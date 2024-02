Dosarul meu a fost făcut la comanda lui Iohannis ca să nu ajung în turul doi. E declarația explozivă făcută de fostul vicepremier, Dan Barna în exclusivitate la Realitatea PLUS. Liderul USR a explicat la „Culisele Statului Paralel” și în ce a constat ancheta.

Fostul vicepremier Dan Barna a declarat exclusiv la Realitatea PLUS ca dosarul sau a fost fabricat la comanda presedintelui Klaus Iohannis pentru a-l impiedica sa ajunga in turul doi al alegerilor. Liderul USR a explicat detaliat la emisiunea „Culisele Statului Paralel” in ce a constat ancheta si cum desfasurarea acesteia a fost influentată de către factori politici.

Dan Barna: „Daca eu as fi ajuns presedinte daca o bucata mare de Romanie ar fi votat varianta usr ar fi insemnat ca suntem cu totii un pic mai bine.”

Realitatea Plus: „Întrebarea este cine nu a vrut sa fiti presedinte?”

Dan Barna: „În primul rand Klaus Iohannis, folosind tot statul ca sa inventeze acel dosar. Este o realitate care mi-a fost confirmata in diverse formule.

Dosarul Dan Barna care nu a avut nimic sub coperti, decat burtiere de televizor, a fost clasat oficial de catre procurori, ei spunand ca nu exista acele fapte. A fost doar un instrument de campanie.

Miza acelor alegeri a fost scoaterea candidatului USR din cursa pentru a nu ajunge in turul doi, pentru ca presedintele Iohannis nu isi dorea de fapt vreo dezbatere.

Daca as fi ajuns in turul doi ar fi fost poate mai complicat sa argumenteze ca nu putem sta de vorba si atunci a aparut acel dosar magic preluat, impins, tinut, lumea mintita.

Stii in ce a constat marea ancheta? 10 procurori ani de zile au scormonit, au cautat, au chemat croitorese sa le intrebe daca au cusut sorturi, cum le au cusut. Nu s a gasit evident nimic. Dar statul roman a consumat pe ceva nu era frauda resurse, timp, pentru a bloca un candidat al USR sa ajunga in turul doi”, a spus Dan Barna la Culisele Statului Paralel.