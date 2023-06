Kelemen Hunor a reacționat, marți, după ce a fost lăsat în afara arcului guvernamental.

„Am impresia că și respectarea acordului se referă la rotația premierilor. Totul este în aer. În rest, au împărțit ministerele. Au spus că renunță la două ministere pentru UDMR. Aici lucrurile scapă într-o prăpastie”, a spus Kelemen Hunor, marți, la Parlament.

„Totuși, principiul să mergem împreună la guvernare este atât de puternic încât căutăm soluții. Am făcut propunerea să luăm Ministerul Energiei. Nu s-a putut nici această variantă. PSD are și Ministerul Mediului. Într-adevăr, negocierile sunt negocieri.

Aici lucrurile se opresc. Regret enorm, am arătat responsabilitate, profesionalism, dar la impuse nu se poate lucra. Am făcut toate eforturile posibile și am arătat deschidere în tot parcursul discuțiilor și negocierilor”, a spus liderul UDMR.

Întrebat dacă până dimineață se poate schimba ceva, acesta a răspuns: „Bineînțeles, avem flexibilitate până se trimite lista. Eu l-am sunat pe Marcel Ciolacu acum câteva minute, i-am zis că dacă noi trebuie să renunțăm la toate ministerele.. îmi pare rău, dar nu putem să mergem pe varianta propusă, aceste ministere sunt la UDMR”.

