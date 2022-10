Doctorul, de fel din județul Cluj, este acuzat de managerul unității spitaliceștii că nu a operat nici măcar un pacient în ultimul an. Se pare că medicul chirurg ar fi plătit pe lună cu 10.000 de lei pentru nimic!

„Pacienții internați… Câți? Niciunul. Niciun pacient internat. Eu am crezut că e o greșeală când am văzut prima dată, am crezut că n-au făcut bine ceva. Mi-a spus că are o problemă de sănătate, la un deget, că a avut un accident casnic. Nu a prezentat documente, nu știu să fie documente în acest sens, nu se vede nimic”, a precizat Laurențiu Belușică, managerul Spitalului Orășenesc Găești, pentru digi24.ro.

Pe de altă parte, medicul chirurg a transmis că nu a putut efectua nicio intervenție chirurgicală din cauza faptului că a avut parte de un accident la mână și nu s-a putut recupera complet.

„Am avut un accident prin care, la mâna dreaptă, mi-a făcut imposibilă practicarea meseriei. Aș dori să încep activitatea și în blocul operator, însă în momentul de față șeful de secție nu a considerat să-mi dea în atribuții pacienți”, a transmis chirurgul, potrivit aceleiași surse citate.

Medicul ar fi ajuns la Spitalul Orășenesc Găești în luna iunie a anului trecut în urma unui transfer de la Cluj. În acel moment medicul se pare că lucra pe Secția Covid.

În România lipsesc criteriile de performanță, astfel că cei care nu muncesc sunt plătiți la fel ca și cei care muncesc. În spitalele din România ar fi vorba despre 5% din personalul multor spitale.