Miron Mitrea a vorbit, duminică seara, la Realitatea

„Suntem într-un moment în care se spune că România face bine din punct de vedere economic și că vom avea un an bun. Eu am fost pasionat de construcții. Am pornit un proiect de 40.000 mii mp vizând locuințe pentru tineri, când eram în Guvern. Nu a mai fost continuat. Sunt foarte dornic să particip la asemenea proiecte mari. Este pasiunea mea. Am spus DA. Știu să mă ocup de treaba asta, mi-au plăcut și partenerii și mă implic.

Trebuie să știi să îți asumi riscuri. În momente de liniște, toată lumea știe să facă business. Noi credem că știm să folosim un asemenea moment să facem acest proiect. Au fost 3 mari astfel de proiecte, unul a fost abandonat, celălalt nu știu de ce nu a mai fost continuat. Acesta este singurul ajuns la acest nivel.

Va fi cel mai interesant proiect de dezvoltare imobiliară privată. Este un spațiu foarte mare, construcții multe, locuințe, hotel, etc”, a spus Miron Mitrea, la Realitatea PLUS.

Maricel Păcuraru și asociații săi din „Consorțiului PHG” intră în acționariatul celui mai mare proiect imobiliar din România, „Transilvania Smart City” – în valoare de peste 2 miliarde de euro. Acționarii Consorțiului PHG sunt Maricel Păcuraru, Miron Mitrea, Bobby Păunescu, Cozmin Gușă, Gabriel Oprea și Iulian Horneț. Viziunea celor mai puternici oameni de afaceri din România, împreună cu parteneri cu tradiție pe piața de business, se concretizează într-un parteneriat unic pentru dezvoltarea țării.