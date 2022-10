De ieri, a intrat în vigoare modificările aduse Codului Muncii. Astfel, angajaţii primesc, printre altele, dreptul de a lipsi cel mult 10 zile de la serviciu, pentru urgenţe în familie, cauzate de boală sau de accident. Însă, trebuie să informeze imediat angajatorul şi să recupereze absenţele.

În plus un salariat are dreptul să solicite trecerea pe un post-vacant, care îi asigură condiţii de muncă mai bune. Condiţia este să fi terminat perioada de probă şi să aibă o vechime de cel puţin jumătate de an la acelaşi angajator.

Pentru funcţionarii publici apare dreptul de a lucra în regim de telemuncă, însă nu mai mult de 5 zile pe lună. În plus, salariaţii nu pot fi daţi afară, atunci când sunt în concediu paternal sau de îngrijitor ori când lipsesc în situaţii neprevăzute.

Angajatorii care nu respectă noile prevederi de pe piaţa muncii pot fi amendaţi cu sume cuprinse între 4 mii şi 8 mii de lei.