Procurorii DNA au intrat pe fir după dezvăluirile senzaționale făcute de jurnalista Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS, în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, privind Autostrada Transilvania. Schemele prin care șmecherii au ajuns să pună mâna pe banii românilor, și nu vorbim de câțiva firfirici, ci de sute de milioane de euro care ajung în buzunarele politicienilor și afaceriștilor mânjiți, au fost luate în vizor deDirecția Națională Anticorupție care a deschis deja un dosar penal in remîn scandalul decontaminării Autostrăzii Transilvania. Compania care se îngroapă în propriile-i minciuni, CNAIR, și zecile de milioane de euro care se plătesc din buzunarul românilor pentru lucrări fictive au ajuns în atenția Direcției care investighează, în prezent, mecanismele folosite de trio-ul afaceriști-securiști-politicieni pentru a scoate bani și din piatră seacă. La propriu!

„Domnule Grindeanu, nu mai sunați, nu ne mai jigniți, nu mai spuneți minciuni în spațiul public pentru că nu mă veți opri! Nu mă voi opri din a dezvălui aici, la „Culisele Statului Paralel”, toate furăciunile care se întâmplă în subordinea instituțiilor dvs. Ce a fost în trecut e altceva, eu vorbesc acum despre lucruri care se întâmplă în mandatul dvs. Azi o să arăt cum se îngroapă în propriile minciuni cei de la CNAIR. Acolo toate numirile sunt politice, în frunte cu șeful. Ați văzut ce mafie! Zeci de milioane de euro care se plătesc pentru lucrări nefăcute. Este ceva inimaginabil ce se întâmplă acolo! Vestea bună este că de frica celor pe care le-am dezvăluit despre terenul contaminat de pe Autostrada Transilvania s-au apucat de treabă. Excelent! Au pornit procedurile, au dat niște avize, i-au chemat la negocieri pe deținătorii terenurilor unde au fost depozitate cantitățile contaminate, dar ce să vezi? Nu dețin eutorizațiile de mediu pentru a face operațiunile despre care în mod intenționat au mințit în comunicatul oficial.

Pornind de la comunicatul lor oficial în care spuneau că există niște autorizații de mediu și le enumerau acolo, i-am asediat cu solicitări și pe ei și pe cei de la agențiile de mediu. Și de la Prahova, și de la Constanța, și la Agenția Națională. I-am luat la rând ca să le pun cap la cap și i-am prins!

O să vă arăt în această seară că și în ultimul moment cei de la CNAIR încearcă să acopere o ilegalitate. Ne-au răspuns cu subiect și predicat cei de la Autoritatea de Mediu că nu există autorizație pentru această lucrare de decontaminare și în niciun caz în Prahova. Foarte interesant că dintre toate autoritățile de mediu la care ne-am adresat, Agenția Națională, Autoritatea de Mediu Prahova și Constanța, pentru că una dintre firme deține autorizație de mediu generală la Constanța, cei de la Constanța ne-au luat la mișto. Mi-au trimis răspuns: „Ne-ați confundat, noi suntem Autoritatea de Mediu Constanța. Nu la noi trebuie să vă adresați!” Ne-am reîntors cu solicitatea, că ce să vezi, domnii de la CNAIR invocă în comunicatul lor o autorizație de mediu de la Constanța. Este singura pe care noi o avem și sunt singurii care nu vor să ne răspundă. De ce nu ne răspundeți? Adevărul oricum va ieși la suprafață! Așa cum procurorii DNA, în urma dezvăluirilor noastre, s-au dus la Compania Națională Aeroporturi și au cerut tot ceea ce am prezentat noi aici – încercarea unor angajați ai statului de a vota împotriva intereselor statului – așa vor face și la CNAIR. Vă garantez! Pentru că nu mă voi opri până când autoritățile statului nu vor cerceta aceste furăciuni”, a spus jurnalista Anca Alexandrescu, miercuri seara, în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.

Iar lucrurile au început să se miște deja! Potrivit unor surse Realitatea, DNA cercetează in rem afacerea „Autostrada Transilvania”, întrucât da, dezvoltarea României a devenit o afacere!, ca urmare a dezvăluirilor făcute și dezbătute pe larg în emisiunea „Culisele Statului Paralel” privind decontaminarea terenurilor din zonă.

Astfel, surse au dezvăluit că s-a deschis deja un dosar penal în rem la Direcția Națională Anticorupție (DNA) în care sunt vizați: firma Euroconstruct, omul de afaceri Dan Besciu, conducerea CNAIR și Ministerul Transporturilor, condus de Sorin Grindeanu și Bogdan Mîndrescu, secretarul de stat care taie și spânzură în instituția strategică a statului român.

Schemele prin care șmecherii pun mâna pe banii românilor prezentate în exclusivitate de Realitatea PLUS au ajuns pe masa procurorilor care sunt deciși să pună capăt uneia dintre cele mai mari țepe, pe banii românilor, din istoria României!

Licitație pe genunchi, cu complicitatea ministrului Grindeanu

“Mizeria pe care o fac cei de la CNAIR. Dl Grindeanu, nu vă aduc nicio învinuire pentru ceea ce au făcut miniștrii de dinaintea dvs, dar de aproape două luni ridic în această emisiune niște probleme care se întâmplă în mandatul dvs. Una dintre ele este legată de acea decontaminare a terenului de la Autostrada Transilvania. Nu aveți nicio vină pentru ce s-a întâmplat în trecut, pentru faptul că cei de la CNAIR au plătit 230.000 de lei pe lună chirie pentru dl. Beșciu, finul domnului Băsescu, ca să țină acel teren, de 10 ani de zile, dar aveți o vină pentru ce se întâmplă în ultimul an acolo: s-a organizat o licitație pe picior, au câștigat alți băieți deștepți, care nu dețin autorizație de mediu pentru tratarea acelor deșeuri și am să susțin în continuare acest lucru, pentru că, deși cei de la CNAIR, după emisiunile pe care le-am făcut, au dat drumul la procedură și s-au apucat să facă pașii tehnici pentru a porni decontaminarea terenului de acolo și a nu mai plăti cei 230.000 de euro pe lună, spunând în mod mincinos, în comunicatul de presă, că cei care au câștigat au autorizație de mediu pentru această operațiune. Eu sunt în posesia documentelor de la toate autoritățile de mediu cu care cele 2 firme care au câștigat licitațiile au legătură și NU EXISTĂ ACEASTĂ AUTORIZAȚIE. Este o minciună care se propagă la CNAIR, ESTE O NOUĂ ȘMECHERIE, PENTRU CĂ ESTE VORBA DE ÎNCĂ 30 DE MILIOANE DE EURO CARE SE DORESC A FI PLĂTIȚI PENTRU ACEASTĂ AȘA-ZISĂ TRATARE, după ce s-au plătit niște zeci de milioane de euro în anii trecuți. ORI VENIȚI ȘI EXPLICAȚI, ORI PUNEȚI CAPĂT ACESTEI FURĂCIUNI! Eu am documentele și o să le arăt”, a spus Anca Alexandrescu.

Jurnaliștii Realitatea PLUS au obținut un interviu în exclusivitate cu directorul CNAIR, Cristian Pistol, pe care l-au întrebat de ce a plătit compania bani aceștia, atâția ani de zile și de ce s-a ales soluția asta.

„Am văzut că a venit o hotărâre judecătorească prin care ni s-a imputat o sumă foarte mare de a fi plătită către cel care are acest depozit. În primul rând, instanța a constatat faptul că este un depozit CONFORM, că prețurile pe care dânșii ni le-au solicitat și le-au câștigat în instanță sunt, așa cum spuneați și dumneavoastră, foarte mari. Nu au fost niște plăți făcute voluntar, au fost niște plăți obținute de posesorul acelui depozit în instanță,” a afirmat Pistol.

Întrebare: De ce nu s-a făcut nimic în toată această perioadă de timp, aproape 15 ani, până să veniți dvs. la conducerea CNAIR?

Pistol: „Din ce am înțeles, a mai existat o încercare de contractare a unor servicii care a fost soldată cu un eșec. Nu s-a reușit contractarea acestei decontaminări.

Întrebare: Când estimăm că nu va mai plăti CNAIR acea suma de 230.000 de euro pe lună?

Pistol: Sunt cantități mari de pământ care trebuie decontaminat, cred că într-un an lucrurile vor fi finalizate. Alt serviciu de decontaminare are o valoare de aproximativ 30 de milioane de euro, dacă nu mă înșel. NU, 15 MILIOANE DE EURO. Asta a fost oferta cea mai bună din punct de vedere tehnico-economic, cu aceste măsuri statul român nu va mai plăti bani pe acest depozit.

A.A. Licitație pe care ați organizat-o în mandatul dvs (C. Pistol – N.R.) este DE 176 DE MILIOANE DE EURO PLUS TVA, DECI NICICUM NU SUNT 15 MILIOANE DE EURO.

Punctul 2. pentru că v-ați speriat, v-ați apucat să faceți niște proceduri pe repede înainte. Ați trimis o scrisoare către EUROCONSTRUCT TRADING, în data de 9 noiembrie 2022, prin care îi convocați pe 16 noiembrie, la ora 10:00, să vină să discutați cu ei în legătură cu accesul pe terenul respectiv, ca să poată fi preluată acea cantitate de pământ deja depusă acolo. În această adresă, care a ajuns și la mine, ca și în comunicatul MINCINOS pe care l-ați dat pe 4 noiembrie, ați scris așa:

„Există autorizație de mediu cu numărul 5/13.04.2020 și decizia 23/21.04.2022, titular SC ECOMASTER servicii ecologice SRL. MINȚIȚI! ȘI MINȚIȚI CU NERUȘINARE, pentru că eu am făcut adrese către toate autoritățile de mediu, și la Agenția Națională de Mediu, și la APM Prahova și la APM Constanța.

După ce dvs ați spus că se va face decontaminarea la Aricești Rahtivani, în Prahova, APM Prahova ne-a răspuns așa:

„Urmare a emailului în care ne solicitați informații în legătură cu comunicatul CNAIR din 4 noiembrie, referitor la proiectul tehnic necesar tratării și eliminării deșeurilor din solul contaminat de la depozitul de deșeuri de la Fața Dealului, vă comunicăm:

APM PRAHOVA NU A EMIS AUTORIZAȚIE DE MEDIU/AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ PENTRU INSTALAȚIE DE DESORBȚIE TERMICĂ PE RAZA JUDEȚULUI PRAHOVA

APM PRAHOVA a fost notificată de către SC OIL DEPOL SERVICE SRL (firma asociată cu ECOMASTER, o să înțelegeți șmecheria – Anca Alexandrescu) , prin adresa înregistrată cu nr. 8183/24.05.2022 cu privire la începerea lucrărilor de amplasare instalație de resorbție termică, DAR NU SE SPECIFICĂ SCOPUL ACESTEI LUCRĂRI.

PÂNĂ LA DATA PREZENTEI, APM PRAHOVA NU A PRIMIT NOTIFICĂRI PRIVIND STADIUL LUCRĂRILOR MAI SUS MENȚIONATE.

ÎN PROCEDURILE DERULATE DE CĂTRE APM PRAHOVA, RESPECTIV: autorizări, acorduri de mediu, avize..(etc) nu s-au făcut solicitări sau referiri la proiectul menționat de dvs., respectiv colectarea, tratarea, eliminarea, decontaminarea sol contaminat de la depozitul Fața Dealului”.

Am scris și la APM Constanța, pentru a obține o copie după autorizația de mediu deținută de SC OIL DEPOL SRL. și ce să vedeți? Ne răspund cu tupeu cei de la APM Constanța „AȚI GREȘIT. NU LA NOI TREBUIE SĂ TRIMITEȚI ADRESA.”

Deci există documentele oficiale ale CNAIR că această firmă deține autorizație de la APM Constanța, iar domnii de la APM Constanța ne-au răspuns că nu la ei trebuie să trimitem”, a mai spus Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu, semnal de alarmă: Vor să plătească încă 30 de milioane de euro pentru o altă furăciune

“Am trimis două resolicitări, dar APM Constanța nu ne mai răspunde. Între timp, ne-au răspuns cei de la Autoritatea Națională de Mediu, care ne-au spus că, într-adevăr, ECOMASTER SRL deține autorizația de mediu pe care o indică în actele oficiale cei de la CNAIR, DAR ESTE O AUTORIZAȚIE GENERALĂ, care a fost reînnoită și în NICIUN CAZ NU PRESUPUNE ACEASTĂ DECONTAMINARE PUNCTUALĂ. Mai mult, în document se spune că „principalele condiții ce trebuie verificate de autoritățile locale de mediu înainte de a permite desfășurarea activității respective pe un alt amplasament”.

Deci, ei vor să mute aceste deșeuri 300 de kilometri, din Transilvania în Prahova. Spun niște surse de-ale mele din CNAIR că domnii aceștia au venit cu o invenție, că vor aduce un motor de avion, care nu este autorizat. Deci, ca să înțelegeți: VOR SĂ PLĂTEASCĂ 30 DE MILIOANE DE EURO PENTRU ALTĂ FURĂCIUNE”, a dezvăluit Anca Alexandrescu.

Filiera Constanța, legături dubioase cu gașca Mazăre

“Am toate documentele, am retrimis celor de la CNAIR, înșirate, o serie de autorizații de mediu. Ei (CNAIR – N.R.) fac demersuri în numele acestor două firme care au câștigat, ÎN MOD MINCINOS, PUBLIC, fără să recunoască faptul că nu există autorizații. (…) Singura necunoscută în acest moment este autorizația de la APM Constanța, care nu vrea să o facă publică. De ce? Pentru că eu, când am făcut prima emisiune pe acest subiect, am spus clar: cei de la Prahova AU REFUZAT să le dea această autorizație, pentru că soluția tehnică propusă pentru acest tip de decontaminare nu se încadrează în rigorile legii și ale directivelor europene. Acolo trebuie decontaminat mercurul din acele soluri. Au găsit această breșă la APM Constanța, pentru că domnii aceia sunt de la Constanța, au fost în gașca lui Radu Mazăre, acum sunt printre cei mai mari și mai bogați investitori din zonă și sunt băgați într-o grămadă de firme. NU AVEM ACEASTĂ AUTORIZAȚIE!””, a mai spus jurnalista.

Dorin Iacob: O situație absurdă, trebuie să înceteze!

„Aș vrea să ne răspundă autoritățile de ce refuză șefii de la APM Constanța și șefii lor de la București, dar și șefii de la CNAIR, pe care i-am înnebunit cu zeci de solicitări la care-mi răspund același lucru. Eu le DOVEDESC CU ACTE că autorizațiile pe care ei le invocă nu sunt pentru această lucrare. ESTE O MINCIUNĂ!”, a afirmat Anca Alexandrescu.

Și analistul politic Dorin Iacob a subliniat ideea că CNAIR trebuie să vină și să lămurească aceste aspecte, dar într-un mod coerent, simplu și precis. „Este un lucru foarte simplu. Un pământ care conține mercur și ce-o mai fi acolo, cum să-l plimbi 300 de kilometri prin România și să nu găsești o soluție ca decontaminarea să o faci acolo, pe loc. Este o aberație în sine. Practic apare un risc de poluare pe traseu, se răstoarnă trenul acela, Doamne ferește! Adică absurdul este atât de mare. Opriți-vă, oameni buni, și găsiți soluția corectă din toate punctele de vedere”, a spus Dorin Iacob.

Anca Alexandrescu: Dacă Grindeanu și Pistol nu-mi răspund, fac plângere la DNA

„Dl. Grindeanu, care este foarte supărat de emisiunile pe care le fac eu, ar trebui să-i cheme pe toți băieții ăștia, să-i pună la masă și să-i întrebe <Băi, ce ați făcut acolo? Sunt încă 30 de milioane de euro pe care vreți să-i aruncați la gunoi.>, a mai afirmat realizatoarea Anca Alexandrescu.

„Eu atât vă spun, domnul Pistol, domnul Grindeanu: AȘTEPT SĂ TREACĂ TERMENUL LEGAL pentru răspunsul de la APM Constanța, apoi voi face PLÂNGERE ADMINISTRATIVĂ ȘI DACĂ NU-MI RĂSPUNDEȚI, FAC DIRECT PLÂNGERE LA DNA. Eu îmi asum și fac plângere la DNA, pentru că este vorba de o furăciune de 30 de milioane de euro, pun în pericol și sănătatea oamenilor prin faptul că vor să transfere pe o distanță de 300 de kilometri aproape 100 de mii de tone de sol toxic”.

Euroconstruct, afaceri dubioase din banii românilor – Schema furăciunilor în afacerea decontaminării solului de pe Autostrada Transilvania

Noi descoperiri la afacerea decontaminării solului de pe Autostrada Transilvania! Anca Alexandrescu a făcut, într-o ediție anterioară a emisiunii Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS, schema furăciunilor și a explicat cum funcționează mecanismul politic mână în mână cu sutele de milioane de euro.

„Grindeanu și Pistol vor să continue aceleași furăciuni. Lucrurile trebuie schimbate, ar trebui anulată orice procedură, să se găsească vinovații și reluat totul de la zero în condiții legale. În schema furăciunii, am descoperit lucruri noi. Un contract semnat în 2009 cu firma lui Dan Besciu, prieten cu Traian Băsescu. Între timp, firma a intrat în insolvență. M-am uitat să văd cine a pus ochii pe insolvență.

Contractul de 35 milioane de euro s-a cerut suplimentat, au spus că mai trebuie… CNAIR a refuzat atunci.

Din 2010 și până astăzi s-au plătit, conform celor de la CNAIR, încă 20 de milioane euro pe acel spațiu. Ce s-a gândit dl Pistol, păi stai un pic dacă niște băieți fac bani așa e ușor, să găsim alții, pe ăștia de acum și a venit o nouă asociere: ECOMASTER, care a aparținut grupului Rompetrol și care a fost vândută apoi către OIL DEPOL, firmă deţinută de oamenii de afaceri Radu Merlă şi Dănuţ Florescu, apropiaţi ai fostului edil al Constanței, Radu Mazăre.

Sunt acuzați de decontaminări false. Nu aveau autorizație și cu toate acestea au fost declarați câștigători. Soția domnului Merlă este angajată la Primăria Constanța. PUZ-ul a fost aprobat și de ceilalți primari care au venit după Mazăre. Așa se face afacerea. dl Grindeanu, unde sunteți, pe ce s-au plătit acești bani? Nu vreți să vedeți ce s-a întâmplat pentru a nu se continua furăciunile?

O furăciune de aproape 100 milioane de euro. Nu am auzit Curtea de Conturi, ministrul să trimită control. Grindeanu, Pistol, Ciucă, DNA trebuie să puneți capăt acestei furăciuni!”, a spus Anca Alexandrescu.

Culisele licitației pentru decontaminarea solului Cluj: Afacerea de 157 de milioane de lei cu deșeuri TOXICE

Povestea deșeurilor toxice din zona Turda a început în 2009, când contractul de decontaminare a terenului de pe amplasamentul autostrăzii Transilvania i-a fost încredințat lui Dan Besciu, deținătorul firmei Euroconstruct Trading. Valoarea acestuia era de 24 de milioane de euro, o sumă aferentă unei cantități de 75.000 de tone de sol contaminat. Ulterior, contractul a fost suplimentat cu încă 70.000 de tone pentru care au fost cerute alte 35 de milioane de euro. CNAIR nu a fost însă de acord, iar contractul a devenit obiectul unei acțiuni în instanță. Din această cauză, solul contaminat a fost transportat în depozitul temporar de deșeuri, din comuna Moldovenești, județul Cluj.

Dan Besciu

12 ani mai târziu, în ianuarie 2021, CNAIR deschidea o procedură de licitație pentru atribuirea contractului pentru ecologizarea depozitului de deșeuri. Contractul avea o valoare de peste 157 de milioane de lei. Suficienți bani cât să stârnească interesul companiei ECOMASTER care a aparținut grupului Rompetrol și care a fost vândută apoi către OIL DEPOL, firmă deţinută de oamenii de afaceri Radu Merlă şi Dănuţ Florescu, apropiaţi ai fostului edil al Constanței, Radu Mazăre. Grupul a decis să transporte deșeurile la peste 400 km, de la Cluj la Prahova pentru a le trata în depozitul deținut de patroni, asta deși nu au prezentat o autorizație de mediu valabilă pentru contractul încredințat.

Ba mai mult, aceștia chiar au semnalat că cerințele impuse pentru decontaminarea solului limitează accesul ofertanților. Problema, spuneau ei, era că deșeurile au o concentrație ridicată de mercur, iar neutralizarea lor nu se poate face prin ardere, ci cu o instalație specială. Într-adevăr, firma câștigătoare trebuia să dețină o ”instalație de absorbție termică adaptabilă” care este folosită la decontaminarea deșeurilor de mercur. Chiar reprezentanții firmei au spus că nu dețin așa ceva și cereau Companiei de Drumuri să elimine această condiție. Deși cerința a fost respinsă, firma tot a câștigat licitația.

Ulterior, CNAIR a primit o sesizare de nereguli grave privind procedura de achiziție publică din 2021.

Aprecierea cum că antecontractul de vânzare-cumpărare poate constitui dovada că ofertantul are acces la instalația de desorbție termică este total eronată. Instalația trebuie să existe fizic și să fie făcută dovada existenței acesteia.

O altă neregulă gravă o reprezintă faptul că în momentul depunerii ofertei de către OIL DEPOL… niciunul dintre membrii asocierii nu dețineau autorizațiile speciale prevăzute de lege.

De altfel, nici în decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) nu se regăsesc argumente asupra aspectelor esențiale invocate, respectiv:

– oferta și contractul sunt acte care nu pot fi săvârșite decât de operatori autorizați la momentul săvârșirii lor, nulitatea absolută neputând fi acoperită printr-o autorizație ulterioară depunerii și semnării lor.

Autoritatea contractantă a încălcat grav principiul tratamentului egal și nediscriminatoriu, se mai arată în sesizarea făcută.

Mai mult, potrivit informațiilor Realitatea Plus, pentru depozitul în care a fost mutat solul există o autorizație de construire în regim de urgență, obtinută în 2009. Aceasta ar fi trebuit, însă, transformată în autorizație definitivă după ce se obținea Acordul de mediu. Acesta nu s-a obținut nici până în prezent.

Cu toate acestea, statul român plătește bani frumoși pentru depozitarea solului în acel depozit. Într-un răspuns pentru Realitatea Plus, reprezentanții CNAIR au spus că „Pentru depozitarea solului contaminat în depozitul de deșeuri periculoase din comuna Moldovenești, proprietarul percepe o chirie de 3,5 euro/tonă/lună, iar suma totală este de 230.000 de euro/lună.”

Potrivit informațiilor obținute de Realitatea Plus, toți banii plătiți de CNAIR în lipsa acelor acte și a autorizațiilor legale de construire și mediu, TREBUIE IMPUTAȚI DE CURTEA DE CONTURI și de către procurori persoanelor responsabile și RECUPERAȚI de către Statul Român.