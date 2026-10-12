Controale rutiere în Dâmbovița: patru bărbați, depistați la volan fără permis de conducere

Patru bărbați au fost depistați conducând fără permis în Dâmbovița, în Lungulețu, Găești, Uliești și Băleni. Polițiștii au deschis dosare penale.
Polițiștii din județul Dâmbovița au depistat patru bărbați care ar fi condus vehicule pe drumurile publice fără a deține permis de conducere. Cazurile au fost înregistrate în localitățile Lungulețu, Găești, Uliești și Băleni, iar oamenii legii au deschis dosare penale.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița, verificările au avut loc pe 10 octombrie, în cadrul activităților de supraveghere și control al traficului rutier.
Șoferi fără permis, depistați în patru localități din Dâmbovița
Primul caz a fost înregistrat în jurul orei 08:30, pe DN 7, în comuna Lungulețu. Polițiștii Formațiunii Rutiere Titu au identificat un bărbat de 46 de ani, din localitate, care ar fi condus un tractor agricol fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
La aproximativ o oră distanță, în jurul orei 09:45, polițiștii rutieri din Găești au depistat un bărbat de 55 de ani, din comuna Braniștea. Acesta ar fi condus un autoturism care tracta o remorcă, pe strada Academician Șerban Cioculescu din Găești, fără a deține permisul corespunzător categoriei vehiculului.
Alte două cazuri au fost constatate în mediul rural. În jurul orei 17:20, polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Petrești au oprit pentru control, pe DC 81, în comuna Uliești, un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din comuna Corbii Mari. În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta nu ar deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Seara, în jurul orei 21:00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Băleni au depistat pe DJ 712, în comuna Băleni, un tânăr de 18 ani care ar fi condus un autoturism fără permis de conducere.
Dosare penale pentru conducerea fără permis
În toate cele patru situații, polițiștii au întocmit dosare penale pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, a transmis IPJ Dâmbovița.
Polițiștii continuă activitățile de control pe drumurile publice din județ, în vederea prevenirii accidentelor rutiere și a identificării persoanelor care încalcă legislația în vigoare.