Corneliu Ștefan a transmis un mesaj plin de emoție după meciul Turcia – România, evocând momentul simbolic în care Mircea Lucescu i-a predat banderola lui Gheorghe Hagi în 1985, ajunsă acum la Ianis Hagi, într-o seară care a vorbit despre respect, continuitate și moștenirea unui mare antrenor.

„Un moment emoționant a spus totul despre Mircea Lucescu, chiar la finalul meciului Turcia - România. Il Luce a fost, în această seară, mai presus de orice scor. A fost o seară grea pentru noi, dar o seară care a spus mult despre Mircea Lucescu. În 1985, Mircea Lucescu îi transmitea banderola lui Gheorghe Hagi, la meciul cu Irlanda de Nord. Patruzeci de ani mai târziu, banderola a ajuns la Ianis Hagi. Nici acum România nu a reușit să ajungă la Mondiale, dar dincolo de rezultat a rămas un moment cu adevărat emoționant. La final, Lucescu a stat îmbrățișat îndelung cu Montella și cu căpitanul Turciei. A fost imaginea respectului pe care îl primește un om care a lăsat ceva în urmă oriunde a mers. Dacă acesta a fost ultimul meci al lui Mircea Lucescu la echipa națională, atunci a fost și ultimul meci al unui mare antrenor. Să îi mulțumim pentru o carieră excepțională. Mulțumim, Mircea Lucescu! Hai, România! Iubim Dâmbovița! ” a scris Președintele Consiliului Județean Dâmbovița.