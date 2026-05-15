Vremea azi, 15 mai. Temperaturile urcă până la 25 de grade, dar ploile revin în vest

Vremea se încălzește vineri în toată țara, iar temperaturile maxime vor ajunge la 24-25 de grade în sudul și sud-vestul României. Cele mai scăzute valori se vor înregistra pe litoral, unde termometrele nu vor depăși 17-19 grade.

După-amiaza, instabilitatea atmosferică se accentuează în jumătatea vestică a țării, unde sunt anunțate ploi, averse și descărcări electrice. În schimb, în est și sud-est vremea rămâne frumoasă și predominant însorită.

Vreme frumoasă în Dobrogea și Bărăgan

În Dobrogea și Bărăgan, ziua aduce soare, câțiva nori și temperaturi mai ridicate decât cele de joi. În Bărăgan se vor înregistra până la 23 de grade, în timp ce pe litoral maximele vor ajunge la aproximativ 19 grade.

Temperaturile cresc și în Moldova

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei vremea va fi în general însorită, cu vânt slab și maxime de 22-23 de grade, mai ridicate față de ziua precedentă.

În nordul Moldovei și în Bucovina, dimineața începe cu vreme răcoroasă, însă pe parcursul zilei temperaturile cresc cu până la 4-5 grade comparativ cu joi. La munte sunt posibile câteva ploi izolate.

Ploi și furtuni în vest și nord-vest

În Maramureș și nordul Transilvaniei pătrunde un aer mai cald, iar temperaturile vor ajunge până la 23 de grade. Totuși, atmosfera devine instabilă în a doua parte a zilei, când sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Și în vestul țării vremea se schimbă treptat. Norii se înmulțesc, iar după-amiaza și seara vor apărea ploi torențiale, tunete și fulgere. Există și condiții de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 15 litri pe metru pătrat.

Mai cald în Oltenia și Muntenia

În Oltenia temperaturile cresc semnificativ, iar în sudul regiunii maximele vor ajunge la 25 de grade. Spre seară însă, instabilitatea atmosferică se accentuează și aici, cu averse, grindină și intensificări de vânt.

În Muntenia și în celelalte regiuni sudice, vremea se menține plăcută, cu cer mai mult senin și fără precipitații. Temperaturile vor urca la valori de 24-25 de grade.

Vremea în București

Și în Capitală se anunță o zi frumoasă și mai caldă decât cea de joi. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 25 de grade. Noaptea va fi liniștită, cu minime de 12 grade în centru și 9 grade la periferie.

Cum va fi vremea la munte

În zonele montane, vremea se încălzește ușor, însă după prânz cresc șansele de averse, mai ales în masivele vestice. Ploile vor fi însoțite de tunete, fulgere și rafale de vânt, iar pe alocuri se pot acumula cantități importante de apă.