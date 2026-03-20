Corneliu Ștefan: „Investiții care se văd, rezultate care contează!”
Investiții DB
Astăzi am efectuat o vizită de lucru în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor pe cele 3 Loturi care fac parte din proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 712 (Pucioasa – Brănești – Vulcana-Pandele – Șotânga – Târgoviște), DJ 720C (Gura Ocniței – Ocnița) și DJ 720A (Gura Ocniței – Adânca – Bucșani – Mărcești – Finta – Postârnacu – DN 1A).
Lucrările sunt în plină desfășurare, iar proiectul va aduce un plus de confort și siguranță pentru toți cei care circulă în zonă și va facilita deplasările între comunități:
Lotul 1 - DJ 712 Târgoviște – Șotânga – Vulcana-Pandele – Brănești – Pucioasa – 15,77 km – investiție de aproximativ 101.000.000 lei;
Lotul 2 - DJ 720C Gura Ocniței – Ocnița și DJ 720A Gura Ocniței – Adânca – 15,1 km – investiție de peste 90.000.000 lei;
Lotul 3 - DJ 720A – Gura Ocniței – Adânca – Bucșani – Dobra (Mărcești) – Finta – Cornești (Postârnacu) – DN 1A – 28 km – investiție de aproximativ 107.000.000 lei.
Fiecare zi de lucru și fiecare etapă finalizată înseamnă condiții mai bune de trafic și o infrastructură modernă în județul nostru, adaptată nevoilor actuale.
Facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca #Dâmbovița să se dezvolte și să devină un loc mai bun pentru noi toți!
Ne cerem scuze pentru disconfortul creat pe durata lucrărilor și vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere.
