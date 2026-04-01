Criză majoră în energie: 1.500 de salariați de la CEO rămân fără un loc de muncă începând de astăzi

Sursă: realitatea.net

Peste 1.500 de angajați de la Complexul Energetic Oltenia rămân de astăzi fără loc de muncă! După zeci de proteste, premierul Bolojan le-a transmis că nu are nicio soluție, iar țara noastră nu poate renegocia nimic din ce a convenit deja cu oficialii de la Comisia Europeană. Minerii au cerut inclusiv o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, dar de la Administrația Prezidențială nu a venit niciun răspuns.

Concedieri masive și disperare în rândul angajaților

Complexul Energetic Oltenia trece printr-un nou val de restructurări, iar 1.800 de angajați sunt nevoiți să părăsească locurile de muncă odată cu încheierea contractelor. În total, aproximativ 2.000 de contracte vor fi reziliate în cursul zilei, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții minerilor.

Oamenii spun că se află într-o situație disperată și că nu mai au cu ce să se descurce. Mulți dintre cei disponibilizați iau în calcul să plece în străinătate pentru a-și putea întreține familiile. În încercarea de a găsi soluții, angajații au cerut sprijinul guvernanților și au solicitat o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, însă nu au primit niciun răspuns până acum.

Protestele continuă

Minerii afirmă că nu se vor opri aici și că vor continua protestele până când revendicările lor vor fi luate în considerare. Ei cer măsuri concrete pentru protejarea locurilor de muncă și pentru sprijinirea celor afectați de restructurări.

Situația tensionată de la Complexul Energetic Oltenia rămâne deschisă, iar angajații așteaptă în continuare un dialog cu autoritățile.



