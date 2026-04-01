Cum își menține Viktor Orbán avantajul electoral: mecanismele puterii în Ungaria

Ungaria se pregătește pentru alegeri considerate decisive, programate pe 12 aprilie, într-un climat politic tensionat, marcat de acuzații privind dezechilibrul competiției electorale.

Premierul Viktor Orbán este acuzat de opoziție că și-a consolidat, în timp, un avantaj semnificativ prin controlul asupra instituțiilor statului și influența asupra mass-mediei.

Potrivit criticilor, acest sistem nu presupune eliminarea directă a adversarilor, dar creează condiții favorabile pentru partidul de guvernământ, Fidesz. Printre mecanismele invocate se numără modificarea circumscripțiilor electorale, influența asupra presei și utilizarea resurselor statului în scop politic.

Modelul diferă de cel din Rusia, unde opoziția este limitată mai direct, însă, în opinia criticilor, efectul final este tot o competiție inegală.

În același timp, sondajele recente indică o cursă mai strânsă decât în trecut. Partidul de centru-dreapta Tisza este creditat cu aproximativ 56% din intențiile de vot, în timp ce Fidesz ar avea în jur de 37%.

Totuși, un procent important de alegători, aproximativ un sfert, rămâne indecis, ceea ce ar putea influența decisiv rezultatul final.

Alegerile din aprilie sunt considerate un test major pentru direcția politică a Ungariei și pentru echilibrul democratic din această țară.