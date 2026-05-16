Val de tunuri date de Guvernul Bolojan pe ultima sută de metri! La un pas să piardă puterea, oamenii premierului au accelerat încheierea contractelor din programul SAFE, au anunțat că riscăm să pierdem 15 miliarde de euro din PNRR și au încercat să încheie parteneriate cu giganți din mediul privat.

Val de acuzații de corupție în GUVERN. Bolojan tace

Cel mai recent caz este cel al acordului de cooperare încheiat de Oana Gheorghiu, aflată în centrul unui scandal cu acuzații de lobby, cu o companie bancară care i-a donat bani grei pe vremea când conducea o asociație. Și Ilie Bolojan s-a grăbit să deschidă discreționar robinetele cu bani, după ce i-a ținut pe români în sărăcie.

Acesta este ultimul tun dat de vicepremierul adus de Ilie Bolojan să digitalizeze România. Memorandumul adoptat pe repede-înainte cu o zi înainte de votul moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului prevede încheierea unui acord de colaborare între Guvern și un gigant din domeniul bancar. Aceeași companie care, pe vremea când Oana Gheorghiu coordona Asociația Dăruiește Viață, a donat un milion de euro pentru aceasta. Acordul de cooperare a fost încheiat fără a se organiza mai întâi o licitație, așa cum cere legea parteneriatului public-privat.

Semnarea memorandumului vine pe fondul controverselor legate de mailurile oficiale trimise de Oana Gheorghiu către mai multe instituții ale statului, pe care le întreba dacă ar fi interesate de o colaborare cu o companie-gigant din Germania. Și în acest caz este vorba despre o companie controlată de același grup ca o firmă de retail care a donat, de asemenea, sume importante pentru asociația vicepremierului.

Contractele din SAFE, negociate în secret în biroul premierului

O țintă importantă a României în această perioadă este atragerea banilor din PNRR. Până la finalul lunii ar trebui să trimitem toate proiectele restante în Parlament, în plină criză politică. Printr-o notă analizată în ultima ședință de Guvern, ministrul Fondurilor Europene îl avertizează pe premier că riscăm să pierdem 15 miliarde de euro.

Controverse uriașe au fost și pe tema contractelor din programul SAFE . Ministerul Apărării intenționează să semneze un contract în valoare de 2,6 miliarde de euro cu compania Germană Rheinmetall pentru producerea a aproape 300 de mașini de luptă. Primele ar urma să fie produse în Germania, urmând ca o parte să fie produse și în România, la Mediaș, însă nu este clar de când. Nu este clar nici cine s-a ocupat de negocierea contractelor, pentru că ministrul refuză să facă publice mai multe detalii despre întâlnirea de la Guvern din 12 noiembrie.

Contractele trebuie încheiate până pe data de 31 august.

În ultimele zile de mandat, premierul a devenit brusc extrem de generos. După luni întregi de tăieri, Ilie Bolojan a început să aprobe discreționar majorări de salarii. Dacă inițial acestea se aplicau doar pentru compania Romgaz, ceea ce a atras critici publice, în ultima ședință de Guvern a fost adoptat un memorandum prin care majorările se extind la mai multe companii de stat din subordinea primarilor și consiliilor județene.

Guvernul Bolojan își poate exercita în continuare mandatul până la depunerea jurământului de către un nou executiv.