Eurovision 2026 | Ce mesaj a postat Alexandra Căpitănescu, după ce România s-a clasat pe locul trei 

România a obținut sâmbătă seara, la Viena, pentru a treia oară locul 3 în finala concursului Eurovision, prin reprezentația Alexandrei Căpitănescu cu piesa „Choke Me”. Ea a obținut un total de 296 puncte.

Podiumul a fost completat de Bulgaria, pe primul loc, cu 516 puncte, și de Israel, pe locul doi, cu 343 de puncte.

Imediat după momentul spectaculos de sâmbătă seară, de la Viena, publicația „The Guardian” a scris că „Alexandra are o voce fantastică și o prezență scenică incredibilă”.

Ce a postat aceasta pe contul ei de Instagram: ”WE DID THIS! We all did this! Grateful and emotional for tonight! Let’s rock the world!”

Reacția fanilor nu s-a lăsat așteptată:

”Ne-ai făcut foarte mândri”

”Tu ești câștigătoarea noastră”

”Câștigătoarea în inimile noastre”

România a obținut astfel un rezultat remarcabil la Eurovision 2026, fiind pentru a treia oară când artiștii români urcă pe această poziție a podiumului. Prima clasare în Top 3 a venit în 2005, când Luminița Anghel și trupa Sistem au reprezentat România cu piesa „Let Me Try”. Același rezultat a fost obținut și în 2010 de Paula Seling și Ovi, cu piesa „Playing with Fire”.